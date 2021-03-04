Названы популярные диетические продукты, от которых можно поправиться

Американский блогер Роб Ривера назвал семь популярных диетических продуктов, из-за которых можно набрать вес. Среди них – смузи и сахарозаменители.

По его словам, они не такие "безобидные" для фигуры, как кажется. Об этом мужчина рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Диетическую газировку и напитки

Cладости без тростникового сахара

Органические обработанные продукты

Смузи

Низкокалорийные йогурты

Сироп агавы

Энергетические батончики

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера придерживался питьевой диеты на овощном соке и показал, как изменилось его тело и самочувствие.