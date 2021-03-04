Названы популярные диетические продукты, от которых можно поправиться
Американский блогер Роб Ривера назвал семь популярных диетических продуктов, из-за которых можно набрать вес. Среди них – смузи и сахарозаменители.
По его словам, они не такие "безобидные" для фигуры, как кажется. Об этом мужчина рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).Так, на диете следует исключить из рациона такие продукты:
Диетическую газировку и напитки
Cладости без тростникового сахара
Органические обработанные продукты
Смузи
Низкокалорийные йогурты
Сироп агавы
Энергетические батончики
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера придерживался питьевой диеты на овощном соке и показал, как изменилось его тело и самочувствие.