Названы популярные диетические продукты, от которых можно поправиться

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Диета и фитнес
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Диетические продукты, от которых можно поправиться

Американский блогер Роб Ривера назвал семь популярных диетических продуктов, из-за которых можно набрать вес. Среди них – смузи и сахарозаменители.

По его словам, они не такие "безобидные" для фигуры, как кажется. Об этом мужчина рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на диете следует исключить из рациона такие продукты:

  • Диетическую газировку и напитки

  • Cладости без тростникового сахара

  • Органические обработанные продукты

  • Смузи

  • Низкокалорийные йогурты

  • Сироп агавы

  • Энергетические батончики

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера придерживался питьевой диеты на овощном соке и показал, как изменилось его тело и самочувствие.

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