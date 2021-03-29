Какая каша самая полезная
Каша у многих ассоциируются с детством. Трудно встретить человека, которого заботливые родители в детстве не кормили бы кашей.
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Она была популярной пищей нашего детства. В неё всегда добавляли масло, потому что "масло каше не повредит".⠀
Но и сейчас многие включают их в свой рацион :)⠀
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Крупы имеют достаточно длительный срок хранения, высокую питательную ценность и их просто приготовить.⠀
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Сейчас ассортимент каш большой. Мы можем употреблять их как самостоятельное блюдо, как гарнир к мясу и овощам или как ингредиент полезных салатов. ⠀
И даже используем для приготовления десертов.⠀
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Каши - источник углеводов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы организма. Эти вещества целебно влияют на пищеварение, нервную систему, работу сердца и сосудов, улучшают состояние кожи. Различные виды каш имеют свой состав и, соответственно, приносят определенную пользу.⠀
Как готовить, чтобы от каш дольше сохранялось чувство сытости и получить от них больше полезных веществ? Какая каша на самом деле полезна?⠀
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Та, которая не очищена от зерновой оболочки - именно в ней много полезного.⠀
Например, хлопья из разных круп уже имеют меньше пользы, так как очищены от оболочки. Если оболочка удаляется, то количество пищевых волокон в крупах снижается и при этом растёт их гликемический индекс. Это нужно помнить при выборе крупы. Да и насыщают такие хлопья не на долго.⠀
А часто они не только очищены от оболочки, в них еще добавлены сахар, красители, ароматизаторы и жиры. Их достаточно залить горячей водой и каша готова. Такие каши быстрого приготовления совсем не подходят для полноценного приема пищи. Постарайтесь таких каш не есть, даже когда очень спешите.⠀
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Полезная каша та, где указано более длительное время приготовления. А значит, она меньше переделана.⠀
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