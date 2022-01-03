О том, что жиры обязательно должны быть в нашем питании, я надеюсь, знают многие.⁣⁣⠀

Они выполняют много функций в нашем организме. Вот некоторые из них.⁣⁣⠀

Жиры – это клеточные мембраны⠀

Оболочка каждой клетки в нашем организме состоит из липидов. Она защищает все структуры жизнеобеспечения, которые находятся внутри клетки,⠀от воздействия вредных веществ, обеспечивает ее здоровье. Если мембраны функционируют плохо, в наши клетки с трудом поступают минералы и витамины, даже если мы их употребляем дополнительно в виде препаратов, плохо выводятся продукты жизнедеятельности. ⁣⁣⠀

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Поэтому любители посидеть на диетах с ограничением жира, или принимающие "жиросжигающие" препараты должны знать, что таким образом они не дают своим клеткам нормально функционировать, держат их на витаминно-минеральном голоде, и никогда не достигнут желаемого результата без ущерба для здоровья.⁣⁣⠀

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Жиры помогают нам дышать

Наши легкие, похожи на ветвистое дерево. Крупные бронхи к периферии делятся на более мелкие и заканчиваются бронхиолами, с пузырьком на их окончании. Эти пузырьки называются⠀альвеолами. В них содержится воздух.⠀Для организма важно, чтобы альвеолы всю нашу жизнь находились в расправленном состоянии, иначе мы не сможем дышать. ⁣⁣⠀

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Поддерживает альвеолы в расправленном состоянии⠀сурфактант, вещество на 90% состоящее из жира и на 10% из белка.⠀Дышим мы, с момента нашего рождения, именно благодаря ему. Поэтому жир, который мы употребляем с пищей, идет в⠀первую очередь на синтез сурфактанта, чтобы обеспечить нам дыхание.⁣⁣⠀

⁣⁣Холестерин =половые гормоны

В организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина. Холестерин поступает с жирами животного происхождения и синтезируется в организме из них. Если жиров в питании не хватает, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин. Важно, чтобы жиры были качественные и очень важно понимать, сколько их необходимо каждому конкретному человеку, с учетом его физических параметров, рода деятельности, физической нагрузки.⁣⁣⠀

Это далеко не все, что можно сказать о функции жиров. Но и этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы внимательней относится к их наличию в питании.