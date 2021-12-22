Как убрать второй подбородок за 5 минут. Мастер-класс от Аниты Луценко

Многие девушки (и мужчины тоже) могут иметь стройное тело, однако все равно страдать из-за наличия второго подбородка. Звездный фитнес-тренер Анита Луценко уверяет, что от этой проблемы можно легко избавиться. Она разработала особенную тренировку для идеального овала лица, на выполнение которой необходимо потратить всего 5 минут времени.

Простыми упражнениями и личными секретами Луценко поделилась на собственном YouTube-канале. Она отметила, что эта тренировка не раз доказала свою эффективность и уже многим помогла избавиться от отеков и жировых отложений на лице.

1. Разминаемся

Для начала необходимо размять шейно-воротниковую зону. Сядьте ровно, опустите плечи и делайте наклоны головы влево и вправо. Почувствуйте, как растягивается шея. Если тема второго подбородка вас волнует, то вы ощутите зажатость. Важно от нее избавиться.

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Затем сделайте повороты в стороны. Плечи остаются внизу. Подбородок должен пытаться дотягиваться до плеча.

2. Напрягаем платизму

Платизма – это тонкая мышечная пластина, которая выстилает зону декольте от второго ребра и выше, обхватывает шею и накрывает нижнюю часть лица. Ее нужно напрячь на несколько секунд, а затем расслабить. И так несколько раз.

3. Качаем "пресс" на шее

Для этого упражнения вам понадобится кровать или диван. Лягте так, чтобы голова свисала и на выдохе подымайте ее, прижимая подбородок к груди. Это напоминает упражнение на пресс, однако вместо живота вы убираете второй подбородок. Будьте аккуратны, не делайте резких телодвижений. Достаточно сделать 10 поднятий. На следующий день возможна легкая крепатура.

4. Гусеничка

В области подбородка захватите двумя пальцами кусочек кожи и промассируйте его, подымаясь вверх к уху. Сделайте так 5 раз с одной стороны и 5 – с другой.

Затем большими пальцами надавите на низ подбородка и одновременно проведите ими до ушей. Так вы формируете красивый овал лица. После чего ладонями нежно проведите по шее.

5. Кулак-гантелька

Поднесите кулак к подбородку и со всей силы давите вверх. Одновременно с этим опускайте нижнюю челюсть. Вы должны чувствовать сильное напряжение. Сделайте 10-15 повторений.

Совет-бонус:

"Эту рекомендацию я услышала от своего ортодонта. Когда у нас язык прижат к небу, то у нас второй подбородок не заметен. Постарайтесь в течении дня держать язык прижатым к верхней части – это правильное его положение. Таким образом вы сможете подтянуть обвисшую зону еще и изнутри", – поделилась Анита, продемонстрировав разницу.

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