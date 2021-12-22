Как убрать второй подбородок за 5 минут. Мастер-класс от Аниты Луценко

Анна Кравчук
Диета и фитнес
3 минуты
3,4 т.
Как убрать второй подбородок за 5 минут. Мастер-класс от Аниты Луценко

Многие девушки (и мужчины тоже) могут иметь стройное тело, однако все равно страдать из-за наличия второго подбородка. Звездный фитнес-тренер Анита Луценко уверяет, что от этой проблемы можно легко избавиться. Она разработала особенную тренировку для идеального овала лица, на выполнение которой необходимо потратить всего 5 минут времени.

Простыми упражнениями и личными секретами Луценко поделилась на собственном YouTube-канале. Она отметила, что эта тренировка не раз доказала свою эффективность и уже многим помогла избавиться от отеков и жировых отложений на лице.

1. Разминаемся

Для начала необходимо размять шейно-воротниковую зону. Сядьте ровно, опустите плечи и делайте наклоны головы влево и вправо. Почувствуйте, как растягивается шея. Если тема второго подбородка вас волнует, то вы ощутите зажатость. Важно от нее избавиться.

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Разминаем шею

Затем сделайте повороты в стороны. Плечи остаются внизу. Подбородок должен пытаться дотягиваться до плеча.

Разминаем шею

2. Напрягаем платизму

Платизма – это тонкая мышечная пластина, которая выстилает зону декольте от второго ребра и выше, обхватывает шею и накрывает нижнюю часть лица. Ее нужно напрячь на несколько секунд, а затем расслабить. И так несколько раз.

Напрягаем платизму

3. Качаем "пресс" на шее

Для этого упражнения вам понадобится кровать или диван. Лягте так, чтобы голова свисала и на выдохе подымайте ее, прижимая подбородок к груди. Это напоминает упражнение на пресс, однако вместо живота вы убираете второй подбородок. Будьте аккуратны, не делайте резких телодвижений. Достаточно сделать 10 поднятий. На следующий день возможна легкая крепатура.

Качаем "пресс" на шее

4. Гусеничка

В области подбородка захватите двумя пальцами кусочек кожи и промассируйте его, подымаясь вверх к уху. Сделайте так 5 раз с одной стороны и 5 – с другой.

Гусеничка

Затем большими пальцами надавите на низ подбородка и одновременно проведите ими до ушей. Так вы формируете красивый овал лица. После чего ладонями нежно проведите по шее.

Формируем красивый овал лица

5. Кулак-гантелька

Поднесите кулак к подбородку и со всей силы давите вверх. Одновременно с этим опускайте нижнюю челюсть. Вы должны чувствовать сильное напряжение. Сделайте 10-15 повторений.

Кулак-гантелька

Совет-бонус:

"Эту рекомендацию я услышала от своего ортодонта. Когда у нас язык прижат к небу, то у нас второй подбородок не заметен. Постарайтесь в течении дня держать язык прижатым к верхней части – это правильное его положение. Таким образом вы сможете подтянуть обвисшую зону еще и изнутри", – поделилась Анита, продемонстрировав разницу.

Прижимайте язык к небу

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