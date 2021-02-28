Как избавиться от жира на талии: пять простых правил

Именно на животе скапливается опасный висцеральный (белый) жир, который негативно сказывается на здоровье сосудистой и гормональной систем.

Так, согласно исследованиям, у женщин с объемом талии более 80 см и мужчин, у которых этот показатель превышает 87 см, риск болезней сердца и других недугов в несколько раз выше, чем у обладателей более тонкой талии. Чтобы исправить ситуацию, рекомендуется придерживаться пяти простых правил, пишет "Домашний очаг".

Рафинированный сахар, который используют при производстве напитков и подслащенных продуктов, является одним из главных факторов, который приводит к накапливанию висцерального жира. Поэтому от такой еды стоит отказаться, сделав выбор в пользу более "здоровых" сладостей: меда, сухофруктов, шоколада с высоким содержанием какао.

Белок способен снижать уровень грелина – гормона, который регулирует чувство голода и сытости. Так, "перекусы" – основной источник быстрых углеводов и вредных калорий. Поэтому диетологи рекомендуют есть одно белковое блюдо в каждый прием пищи, что будет полезным для здоровья и фигуры.

Продукты, в составе которых содержится натуральная клетчатка, помогают регулировать работу практически всех систем организма. Кроме того, считается, что они могут укреплять способность противостоять стрессам и депрессиям.

Еще одно важное достоинство клетчатки состоит в том, что она помогает поддерживать ощущение сытости, правильный обмен веществ, сдерживает всасывание в кровь сахаров и быстрых углеводов. Все это делает ее незаменимой в борьбе с жиром на талии.

Большинство видов чая, от черного до травяного, способствуют снижению скопления жира на животе. Кахетины, который содержатся в составе черного зеленого чая и улуна, помогают ускорить метаболизм, стимулируют работу печени и сжигание жира. Чай из мяты угнетает аппетит, а ройбош, благодаря содержанию флавоноида аспалатина, снижает уровень гормонов стресса и, соответсвенно, набор веса. Особенно полезной будет чашка чая после тренировки.

Что бы вы ни делали для работы над тонкой талией, все будет бесполезно, если вы не откажетесь от спиртного. Алкоголь – простой источник энергии, поэтому все калории из продуктов, которые вы употребите с алкогольными напитками, отправятся "на хранение", в первую очередь, в виде жира в районе талии.

Ранее OBOZREVATEL назвал пять упражнений для зарядки, которые сжигают наибольшее количество жира. Чтобы поддержать результат диеты и тонус кожи, специалисты рекомендуют комплекс специальных тренировок.