По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет⠀повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это также распространенное явление⠀в Украине.⁣⁣⠀

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Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.

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Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному⠀весу.⁣⁣⠀

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Созревает вопрос. Сколько же йода нужно ⠀⁣⁣⠀

Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни.⁣⁣⠀

Суточное количество зависит от возраста.⁣⁣⠀

90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,⁣⁣⠀

для взрослых - 150 мкг йода в день, беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг / сутки этого элемента.⁣⁣⠀

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Основные источники йода:⁣⁣⠀

водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.⁣⁣⠀

морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;

рыбий жир и морские моллюски.⁣⁣⠀

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Йод содержится и в других продуктах, таких как:⁣⁣⠀

красное мясо,⁣⁣⠀

яйца,⁣⁣⠀

молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),⁣⁣⠀

овощи и фрукты. ⠀⁣⁣⠀

Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⁣⁣⠀

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Регулярно включайте эти продукты в свой рацион.⁣⁣⠀

Будьте здоровы.