Британка скинула 50 кг на пицце, чипсах и бургерах и раскрыла секрет своего похудения. Фото

Анна Кравчук
Диета и фитнес
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Британка скинула 50 кг на пицце, чипсах и бургерах и раскрыла секрет своего похудения. Фото

Мел Линч из Британии заметно прибавила в весе во время карантина. Когда в магазине она еле втиснулась в самый большой размер одежды, поняла, что пора худеть. Отказать себе в любимой пицце и бургерах девушка не смогла, поэтому оставила их в рационе, но ввела строгий режим подсчета калорий.

Кушая чипсы и пончики на ужин, Мел скинула больше 50-ти кг, пишет издание DailyStar. 25-летняя британка понимала, что ограничительная диета ей не подойдет, поскольку она неоднократно пробовала отказываться от фаст-фуда, но желаемых результатов не получала.

Мел Линч в весе 142 кг
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Девушка рассказала таблоиду, что ее вес постепенно увеличивался после знакомства с бойфрендом, который регулярно угощал ее вкусной едой. К тому же, он работал в магазине мороженого и с легкостью поощрял нездоровое питание любимой. Но в марте прошлого года, на карантине, Мел заметила, что цифра на весах увеличивается слишком быстрыми темпами, достигнув в какой-то момент отметки в 142 килограмма.

Мел Линч и ее бойфренд

Осознавая, что отказаться от снеков и сладкого будет непросто, британка продолжила их есть, но в очень умеренных количествах. По ее мнению, именно строгие ограничения мешают многим девушкам получить стройную фигуру.

Британка похудела на 50 кг

"На завтрак я по-прежнему кушаю пончики, пиццу, гамбургеры и сахар. У меня есть плитка шоколада или пудинг на каждый вечер. Все в умеренных количествах – это нормально. Я думаю, основная причина, по которой девушки не могут похудеть, это их "срывы". Они отказывают себе в любимой еде, а потом не выдерживают и начинают наверстывать упущенное", – поделилась Линч.

Британка похудела на 50 кг

Девушка объяснила, что ничего не меняла в своем рационе, кроме порций любимых блюд. Также она много гуляла, но спортом не занималась. Скинуть полсотни ей помог контроль употребляемых калорий. Сейчас Мел весит 93 килограмма.

Мел Линч до и после похудения

"Я чувствую себя потрясающе. Наконец-то я нашла то, что работает для меня. Я загрузила приложение My Fitness Pal. Оно помогает контролировать потребление пищи", – рассказала Линч.

В Интернете есть много программ, которые помогают следить за рационом и считать калории, полагаясь на ваши индивидуальные параметры (рост, вес, возраст и желаемый результат).

Как писал OBOZREVATEL ранее, англичанка Рози Брин похудела на 31 кг. После поступления в университет девушка сделала противозачаточный укол, который вызвал у нее огромный аппетит. Она поправилась до 107 кг, а начать заниматься спортом и работать над своей фигурой ее заставил курьезный момент с полотенцем.

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