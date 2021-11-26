Британка скинула 50 кг на пицце, чипсах и бургерах и раскрыла секрет своего похудения. Фото

Мел Линч из Британии заметно прибавила в весе во время карантина. Когда в магазине она еле втиснулась в самый большой размер одежды, поняла, что пора худеть. Отказать себе в любимой пицце и бургерах девушка не смогла, поэтому оставила их в рационе, но ввела строгий режим подсчета калорий.

Кушая чипсы и пончики на ужин, Мел скинула больше 50-ти кг, пишет издание DailyStar. 25-летняя британка понимала, что ограничительная диета ей не подойдет, поскольку она неоднократно пробовала отказываться от фаст-фуда, но желаемых результатов не получала.

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Девушка рассказала таблоиду, что ее вес постепенно увеличивался после знакомства с бойфрендом, который регулярно угощал ее вкусной едой. К тому же, он работал в магазине мороженого и с легкостью поощрял нездоровое питание любимой. Но в марте прошлого года, на карантине, Мел заметила, что цифра на весах увеличивается слишком быстрыми темпами, достигнув в какой-то момент отметки в 142 килограмма.

Осознавая, что отказаться от снеков и сладкого будет непросто, британка продолжила их есть, но в очень умеренных количествах. По ее мнению, именно строгие ограничения мешают многим девушкам получить стройную фигуру.

"На завтрак я по-прежнему кушаю пончики, пиццу, гамбургеры и сахар. У меня есть плитка шоколада или пудинг на каждый вечер. Все в умеренных количествах – это нормально. Я думаю, основная причина, по которой девушки не могут похудеть, это их "срывы". Они отказывают себе в любимой еде, а потом не выдерживают и начинают наверстывать упущенное", – поделилась Линч.

Девушка объяснила, что ничего не меняла в своем рационе, кроме порций любимых блюд. Также она много гуляла, но спортом не занималась. Скинуть полсотни ей помог контроль употребляемых калорий. Сейчас Мел весит 93 килограмма.

"Я чувствую себя потрясающе. Наконец-то я нашла то, что работает для меня. Я загрузила приложение My Fitness Pal. Оно помогает контролировать потребление пищи", – рассказала Линч.

В Интернете есть много программ, которые помогают следить за рационом и считать калории, полагаясь на ваши индивидуальные параметры (рост, вес, возраст и желаемый результат).

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