Англичанка, весившая 146 кг, сделала операцию и похвасталась фигурой в бикини. Фото до и после

25-летняя англичанка Скарлет Блэк из района Челси в Лондоне, которая весила 146 килограмм, рассказала, как потратила почти 4 тысячи долларов на операцию по уменьшению желудка. Она решилась на это после издевательств в школе и недавнего замечания своей подруги.

По словам Скарлет, она застряла в "порочном круге" эмоционального переедания и тратила более 800 долларов в месяц на еду быстрого приготовления, пишет Daily Star. Она питалась в основном пиццей, кебабом, жареной курицей и фастфудом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Вскоре она начала носить самый большой размер одежды. В какой-то момент подруга Скарлет сказала, что ее "тошнит" смотреть на то, как она переедает".

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"Она сказала, что ее "тошнило" от того, что я кушала шашлык, пиццы, жареного цыпленка, напитки и все это два раза в день", – вспоминает англичанка.

Она добавила, что над ней издевались несколько лет ранее в школе. Скарлет называли "толстушкой" из-за размера одежды, который был мал на нее. Также у нее часто перехватывало дыхание, просто поднимаясь по лестнице.

Скарлет приняла решение сделать операцию по уменьшению желудка и начать вести здоровый образ жизни. Она полетела в Турцию и потратила 3700 долларов на осуществление своей мечты – выглядеть стройной.

В результате удаления 80% желудка, 25-летняя девушка стала весить 82 кг, потеряв 64 кг.

После изменений во внешности, она ответила своим хейтерам, призвав их подписываться на свой профиль в социальных сетях.

"Я новый человек и не могу рекомендовать эту операцию всем, кто борется, но она изменила мою жизнь. Теперь я ношу одежду, которую раньше никогда не носила бы с уверенностью. Я действительно могу выразить себя в гардеробе", – сказала Скарлет.

Она рассказала, что отправилась в отпуск, где надела бикини и чувствовала себя потрясающей.

"Это было так странно, но было так приятно впервые в жизни надеть бикини. Я была просто собой, и никто не смотрел на меня странно. Я ни о чем не беспокоилась. Раньше я всегда носила длинный купальник и чувствовала себя неловко. Я пыталась спрятать свой живот", – вспоминает девушка.

Она отмечает, что не хочет останавливаться на достигнутом и впереди ее ждет еще пластические операции, такие как липосакция и удаление лишней кожи.

Теперь Скарлет ходит в тренажерный зал и занимается часами практически каждый день, а также соблюдает правильное питание.

Англичанка добавила, что поначалу ее редко узнавали в компаниях, многие знакомились заново, пока не понимали, что это Скарлет Блэк.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что англичанка Ангарад Биннс потратила более 30 тысяч долларов на операцию по удалению жира. Она решилась на липосакцию в преддверии своего юбилея, поскольку не хотела тратить "еще десять лет своей жизни на депрессию".