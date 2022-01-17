5 знаменитостей, которые ежедневно едят одинаковые продукты и обладают стройной фигурой

Большинство диетологов пытаются подобрать своим пациентам разнообразное питание, чтобы людям было легче терять лишние килограммы. Однако некоторые звезды нашли другой способ худеть и поддерживать себя в форме. Они выработали привычку и каждый день едят одинаковую еду.

В ежедневный рацион Виктории Бекхэм входит лосось, а Белла Хадид балует себя фаст-фудом. OBOZREVATEL рассказывает о пищевых привычках селебрити.

Виктория Бекхэм – лосось

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм является обладательницей идеальной фигуры. Чтобы поддерживать красоту и здоровье кожи, дерматологи посоветовали ей потреблять лосось. В рационе 47-летней Бекхэм красная рыба каждый день, об этом она рассказала в интервью. Пациентам с проблемной кожей врачи рекомендуют есть лосось, потому что он содержит витамин D и B, белки и биотин.

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Ева Мендес – киноа и яйца

Фигуре актрисы Евы Мендес завидует любая девушка. После родов ей удалось вернуться в форму очень быстро, благодаря тренировкам и здоровому питанию. На завтрак она предпочитает яичницу и тосты. Мендес обожает куриные яйца, потому что из них можно многое приготовить. На обед и ужин звезда ест лосось с рисом и фасолью или киноа и салат. В каждый прием пищи Ева добавляет зерна. 47-летняя актриса рассказала, что еда для нее – топливо для организма. Одинаковые блюда каждый день ей не надоедают.

Белла Хадид – фастфуд

Всемирно известная модель Белла Хадида обожает фастфуд. Она часто ест пиццу, картофель фри и бургеры. В своем Snapchat она опубликовала фото тарелки с жареным сыром, фри и кетчупом. 25-летняя звезда написала, что это ее ежедневный рацион. Жирная и калорийная пища не влияет на фигуру манекенщицы.

Мерайя Кэрри – лосось и каперсы

Певица Мэрайя Кэри придерживается очень жесткого режима питания, чтобы ее фигура выглядела безупречно. Ранее у 52-летней звезды были проблемы с лишним весом. В основе диеты только два продукта: лосось и каперсы. Каперсы – это приготовленные цветочные бутоны, которые не распустились из кустарника каперсника. Знаменитость отметила, что такой рацион дается ей тяжело.

Ферги – зеленый смузи

Уже в течение 10 лет 46-летняя певица Ферги пьет зеленый смузи. В составе шпинат, капуста, сельдерей, яблоко, банан и груша. Она всегда заряжается энергией с помощью полезного напитка вместе с мужем. Супругам порекомендовал этот рецепт диетолог.

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