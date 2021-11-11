31-летний мужчина похудел на 34 кг и рассказал, как он питается. Фото

31-летний индиец Вишал Сачдев, житель Махараштра, похудел на 34 килограмма за год и сейчас его вес составляет всего 70 кг. Мужчина набрал лишний вес за время локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.

Поскольку Вишал работал из дома, он страдал нехваткой активной деятельности. Он мало двигался, но при этом много ел и в результате поправился на 104 килограмма, пишет Times of India (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В один день мужчина обратил внимание на свое отражение в зеркале и захотел поменяться, поскольку ему не нравилось то, что он видит.

Он установил мобильное приложение, которое помогает следить за калориями и заниматься фитнесом. Вскоре Вишал осознал, что главный вклад в свою мечту быть стройным – правильная диета. Теперь меню Сачдева выглядит так: утром он завтракает двумя яичными белками и несколькими ломтиками хлеба, обедает мужчина супом-пюре, творогом и салатом, а на ужин предпочитает 100 грамм жареного сыра, овощи и протеиновый коктейль.

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Перед тем, как пойти заниматься спортом Вишал выпивает черное кофе и съедает банан, а после тренировки – пьет протеиновый коктейль. Упражнения, которые он выполняет, направлены на кардионагрузку. В общем и целом, Сачдев занимается 1,5 часа.

Индиец отказался от вредной еды, однако иногда устраивает себе "читмил" (запланированное нарушение диеты, которое при правильном применении помогает похудеть). Например, он может съесть пирог, мороженое или низкокалорийные индийские сладости.

"Самый большой секрет, который мне помог – это диета. Если вы потребляете больше пищи, чем нужно вашему организму, вы станете толстым независимо от того, насколько здоровым вы будете питаться. Первым маленьким шагом, который я сделал, был отказ от переедания, отказ от нездоровой пищи, жирной пищи, упакованных и обработанных продуктов, таких как пирожные, сладости и ежедневные упражнения", – рассказал Вишал.

Он добавил, что также важно высыпаться, чтобы достигнуть успеха.

К слову, еще одну мотивацию мужчина установил на фон рабочего стола в компьютере – фотографию спортивного тела мужчины, на которого он смотрит и вдохновляется на "новые подвиги" в похудении.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что индиец Аншул Махшвари, весивший 110 кг, сбросил 25 кг за семь месяцев благодаря диете и прогулкам. Он отказался от фастфуда и алкоголя, а также от еще нескольких продуктов питания и продемонстрировал стремительную потерю веса.