Это придает им уверенности. Раскрыт секрет дружбы Елизаветы II и 49-летней королевы Испании Летиции

Монарх Великобритании Елизавета II и королева Испании Летиция пользуются одним и тем же модным приемом – выбором заметной одежды в монотонной цветовой гамме, чтобы выделяться из толпы. Как заявляют эксперты, у этих двух женщин, которые сохранили близкие дружественные отношения, довольно похожее чувство стиля, хотя у испанской королевы взгляды на моду более современны.

Как пишет Express.co.uk, испанская королевская семья всегда имела очень тесные отношения с британскими королевскими особами, поскольку принц Филипп, ныне покойный муж Елизаветы II, был сыном принца Греческого и Датского Андрея. Дядя последнего – король Константин I – приходился дедушкой королеве Испании Софии, матери королевы Летиции.

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Эксперт по стилю Миранда Холдер отметила, что обе королевы "одеваются безукоризненно" и всегда выбирают наряды, которые "идеально соответствуют их королевским обязанностям" в зависимости от конкретного случая. Например, Елизавета и Летиция склонны использовать прием "монотонного стиля".

Этот трюк состоит в том, чтобы носить яркий цвет, который доминирует во всем образе. Указанный прием более часто встречается в луках британского монарха, знаменитой своей любовью к разноцветным шляпкам. Дело не только во вкусе, но и в том, что подобные головные уборы легче заметить в толпе.

"Они обе являются поклонницами "колорблокинга" и знают, какое влияние может оказать монотонный образ. Одеться в один цвет с головы до ног – это отличный способ заявить о своем стиле, оставаясь при этом очень элегантной", – сказала Холдер.

По ее словам, британская и испанская королевы излучают уверенность и чувство легкости своим внешним видом, а также искусно используют такие аксессуары, как сумки, шляпы и перчатки. В то же время их образы не выглядят слишком дорогими.

"И королева Елизавета, и королева Летиция охорошо разбираются в выборе силуэтов, которые будут льстить их фигурам", – добавила специалист по стилю.

Она отметила, что Летиция моложе и современнее, поэтому может, например, сочетать одежду от своих любимых дизайнеров высокого класса с вещами доступных брендов.

"У нее более модный подход, и она часто дает нам мастер-классы по одеванию хай-лоу (сочетая что-то более нарядное с чем-то более повседневным, что является любимым приемом стилистов), тогда как стиль королевы Елизаветы всегда был более формальным и очень традиционным", – указала на различие Холдер.

Она подытожила, что обе дамы "ясно понимают силу отличного наряда, который повышает их уверенность в себе и меняет их взгляд на мир – но, что более важно, на то, как мир видит их".

Кратко о личностях:

Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, родившаяся 21 апреля 1926 в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфер на Брютон-стрит. Править страной стала в 1952-го, когда ей было 26 лет.

Летиция Ортис Рокасолано – 49-летняя королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI. Родилась 15 сентября 1972-го.

Как писал OBOZREVATEL, во время празднования платинового юбилею правления Елизавета II объявила о желании разрешить Камилле Паркер-Боулз называться королевой-консортом, когда супруг последней – старший сын британской правительницы принц Чарльз Уэльский – взойдет на престол и станет королем.

70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.