Что мешает орхидее цвести: почему бутоны сохнут, не распустившись

Только что купленная комнатная орхидея может огорчить своего хозяина тем, что ее цветоносы засохнут, бутоны отпадут и она прекратит цвести вскоре после переезда в новый дом. Недаром этот цветок считается капризным – он очень чувствителен к внешним условиям и реагирует на них подобным образом. Поэтому важно знать, почему орхидея сбрасывает бутоны, и не расстраиваться слишком рано.

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Как узнал OBOZREVATEL, опытные любители орхидей советуют не ставить на себе крест, как на садоводе, а попытаться понять, в чем состоит ошибка в выращивании цветка. И, конечно, исправить ее.

Возраст

Комнатная орхидея, в отличие от своих родственников в природе, может прекратить цвести из-за своего возраста. В условиях домашнего выращивания продолжительность жизни растения составляет 10-12 лет, из которых только 5-7 оно активно цветет. Если ваше растение с вами уже долго, оно может прекратить цветение именно из-за своего возраста. Но в таком случае оно, скорее всего, и не будет выпускать цветоносные побеги.

Нехватка света

Если ваша орхидея собралась цвести в осенне-зимний период, что не редкость, ей может помешать нехватка солнечного света. В таких случаях растение пробует зацвести, дает 1-2 цветка, а затем прекращает процесс. Это все потому, что ему не хватает света, чтобы иметь достаточно жизненных для полноценного цветения.

Эта проблема решается приобретением фитолампы. Прибор даст орхидее свет необходимого ей спектра и позволит продлить световой день до необходимых 10-12 часов.

Ошибки полива

Орхидеи очень чувствительны к отклонениям от нормы полива. В природе они произрастают в зонах частых тропических дождей и получают влагу регулярно. Вместе с тем задержку полива растение переносит значительно лучше, чем застой воды в корнях. В таком случае они начинают загнивать, нарушается механизм питания цветка, он начинает болеть и это мешает ему полноценно цвести. Впрочем, и длительная засуха оборачивается нехваткой питательных веществ для орхидеи, результат которой аналогичный – цветы она не формирует.

Именно поэтому ознакомьтесь с подробными правилами полива растения, приобретите соответствующий горшок и отрегулируйте этот процесс. Орхидея достаточно живуча, поэтому вскоре должна порадовать вас цветами.

Низкая влажность воздуха

За счет того, что орхидеи растут не в земле, а опираются на деревья, часть питания и влаги они научились получать прямо из воздуха. И цвести начинают в сезон дождей, когда знают, что воды для этого у них будет достаточно. Поэтому слишком сухая атмосфера является значительным препятствием для цветения орхидей. А зимой, когда работает отопление, достаточно сложно обеспечить растениям необходимые 60-70% влажности. Поэтому цветок впадает в режим покоя и не цветет.

Если вы все же хотите любоваться цветами, приобретите для орхидеи увлажнитель воздуха. Или сделайте его своими руками. Способов существует немало.

Перепады температур

Для цветения орхидеям требуются суточные колебания температуры. Но они должны быть комфортными – в пределах 5-7 градусов. Немного теплее днем и прохладнее ночью, не выходя за пределы оптимальных 20-27 градусов. Если температура становится выше или ниже, это приводит к тому, что даже готовое к цветению растение сбрасывает бутоны.

Поэтому следите, чтобы летом горшок с цветком не стоял на солнце – там ему будет слишком жарко, и не подвергайте его действию сквозняков – от этого орхидея замерзнет. Для этого убирайте цветок с окна, когда вы проветриваете в холодное время года, и не направляйте на него кондиционер в тепло.

Также совет для тех, кто только планирует покупать орхидею домой. Вы приобретете цветущее растение, поэтому при транспортировке домой оно может замерзнуть и огорчить вас сбросом бутонов. Позаботьтесь, чтобы с растением этого не случилось. Или отложите покупку.

Чрезмерность удобрений

В природе питания орхидеи происходит не только из субстрата, поэтому слишком стараться сделать ей богатую почву не стоит. – это не даст хороших результатов. А цветок значительно лучше перенесет нехватку удобрения, чем его избыток.

Поэтому, если вы приобрели удобрение для орхидей, смело используйте его. Просто разводите сильнее, чем предусмотрено инструкцией. В первую очередь это касается азотной подкормки. Она может больше всего навредить растению.

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