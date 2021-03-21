Четыре знака, которым не повезет с 22 марта
С понедельника, 22 марта, Рыбы могут столкнуться с финансовыми проблемами, а Тельцы – попасть в безвыходную ситуацию.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, для каких еще знаков зодиака неделя получится не очень удачной.
Телец
Вы можете столкнуться с ситуацией, которую сочтете безвыходной, ибо любое ваше решение приводит к нежелательным результатам, и вам все равно нужно что-то делать, потому что замереть и переждать – тоже не вариант.
Лев
Сил осталось не так уж и много, ведь вы уже потратили все свои запасы, в конце концов, несколько перестарались с работой и чувствуете усталость. Так и заболеть недолго, если только работали, не давая себе передышки.
Козерог
Вы сейчас склонны к саморазрушению, будете стремиться пустится во все тяжкие, можете злоупотреблять различными стимуляторами и не очень будете сопротивляться, когда вас будут соблазнять разными способами, в том числе и незаконными.
Рыбы
Возникают финансовые сложности из-за того, что потребности ваши и вашей семьи растут, а вот зарплата или другие доходы остаются такими же. И здесь уже нужно решать что-то глобально – или желание уменьшать, или где-то еще деньги искать.
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