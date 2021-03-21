Чотири знаки, яким не пощастить із 22 березня
Із понеділка, 22 березня, Риби можуть зіткнутися з фінансовими проблемами, а Тельці – потрапити у безвихідну ситуацію.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка розповіла OBOZREVATEL, для яких ще знаків зодіаку тиждень видастся не дуже вдалим.
Телець
Можете зіткнутися із ситуацією, яку вважатимете безвихідною, бо будь-яке ваше рішення призводить до небажаних результатів, і вам все одно потрібно буде щось робити, бо завмерти і перечекати – теж не варіант.
Лев
Сил залишилося не так уже й багато, бо ви вже витратили усі свої запаси, зрештою, дещо перестаралися з роботою і відчуваєте втому. Так і захворіти недовго, якщо тільки працювали, не даючи собі перепочинку.
Козеріг
Ви нині схильні до саморуйнування, прагнутимете пуститися берега, можете зловживати різними стимуляторами і не дуже опиратиметесь, коли вас спокушатимуть різними способами, зокрема й незаконними.
Риби
Виникають фінансові труднощі через те, що потреби ваші та вашої родини зростають, а от зарплата чи інші прибутки залишаються такими самими. І тут уже потрібно вирішувати щось глобально – чи бажання зменшувати, чи десь ще гроші шукати.
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