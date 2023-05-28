Чем вывести жирные пятна на одежде: простой лайфхак

Жир въедается в текстиль практически моментально, особенно в синтетику. Именно поэтому отстирать жирные пятна так проблематично. Впрочем, эксперты по стирке советуют не опускать руки. Избавиться от жира в волокнах ткани можно с помощью подручных средств.

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OBOZREVATEL рассказывает о таком средстве, которое есть буквально в каждом доме. Оно спасет ситуацию, особенно если поспешить – для любых пятен действует правило: чем раньше отреагировать, тем лучше будет результат.

Речь идет об обычной жидкости для мытья посуды. Она была разработана специально, чтобы эффективно бороться с жиром, поэтому может помочь и победить загрязнения на одежде.

Чтобы убрать жирное пятно, на него нужно нанести каплю средства для посуды, аккуратно втереть его ватной палочкой, ватным диском или пальцами и оставить действовать на 5-10 минут. Перед обработкой лучше попробовать, как подействует жидкость или гель на ткань, в незаметном месте – в некоторых случаях она может, например, растворять краситель или смывать принт.

После обработки ткани жидкостью для посуды нужно выполоскать это средство с помощью теплой или даже горячей воды. Жир нужно смывать именно горячей водой, ведь под действием низкой температуры он только застывает и глубже въедается в волокна.

Важный нюанс – для смывания жирных пятен на белой или светлой одежде нужно брать только прозрачную жидкость для посуды. Окрашенное средство может и само оставить на ткани цветное пятно.

После того, как загрязненное место будет правильно обработано, вещь можно отправлять в стиральную машину. Стирать ее нужно на обычном для вещи режиме и при подходящей температуре. И сушить обычным способом.

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