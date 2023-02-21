Чем оттереть до блеска экран телевизора: безопасный лайфак

Обычные средства удаления пыли не подходят для техники. Особенно это касается современных экранов. Они не переносят сильного трения, поэтому очищающее средство должно действовать мгновенно, быть эффективным и не повреждать нежное покрытие экрана. Но, в таком случае, как почистить экран телевизора домашними средствами и не причинить вреда?

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Как выяснил OBOZREVATEL, соответствующую чистящую жидкость можно изготовить на основе уксуса. Для очистки экрана от пятен, загрязнений и отпечатков пальцев вам понадобятся:

уксус, в идеале белый, а не кулинарный;

дистиллированная вода;

сухая салфетка для очищения очков;

салфетка из микрофибры.

Приготовьте раствор из воды и уксуса в соотношении 1:1. Также можно взять воду с 1-2 каплями средства для мытья посуды. Главное помнить, что в таком случае мыла должна быть совсем мало, оно ни в коем случае не должно густо пениться.

Далее алгоритм действий таков:

Выключите экран и, по возможности, отключите его от сети. Так, в частности, вы будете лучше видеть пыль и пятна на абсолютно черной поверхности.

Возьмите сухую салфетку для очков и аккуратно протрите ею экран от пыли. Ни в коем случае не трите с нажимом пятна и следы от пальцев. Это может повредить матрицу экрана и "выбить" пиксели изображения. Также для этого этапа можно использовать щетку для смахивания пыли.

Когда пыли на экране не останется, смочите микрофибровую салфетку в подготовленном чистящем растворе, как следует ее отожмите и аккуратно, без нажатия протрите загрязненные места. Лучше пройтись по пятну несколько раз, чем снять его одним махом, но нажав на экран.

Отряхните салфетку для очков от пыли и еще раз деликатно пройдитесь ею по экрану, чтобы убрать остатки влаги и загрязнений.

Чего делать при чистке экрана нельзя

Не используйте для протирания бумажные полотенца или обычную ткань – они могут поцарапать чувствительную поверхность.

Ни в коем случае не чистите экран средствами, содержащими аммиак, этиловый спирт, ацетон или этилхлорид. Они могут вызвать пожелтение экрана. Эти компоненты часто встречаются в жидкостях для мытья окон.

Никогда не распыляйте жидкость прямо на экран. Так она может попасть внутрь прибора и повредить его. Если вы налили чистящее средство в бутылку с распылителем, наносите его сначала на салфетку, а затем на экран.

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