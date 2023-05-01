Чем отстирать кухонные полотенца: жир и запах исчезнут мгновенно

Кухонное полотенце – предмет домашнего текстиля, который постоянно контактирует со значительными загрязнениями. Поэтому на нем быстро появляются пятна от продуктов и часто неприятный запах, избавиться от которых не так просто.

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OBOZREVATEL собрал несколько способов, как вернуть кухонным полотенцам свежесть. С правильным уходом они прослужат гораздо дольше. И вот какие средства в этом помогут

Средство для посуды

Поскольку жидкость или гель для мытья посуды предназначены для борьбы с последствиями загрязнения пищевыми продуктами, им по силам очистить и полотенце. Его нужно будет замочить в средстве перед обычной стиркой.

Для этого необходимо нанести несколько капель жидкости или геля на пятно и оставить действовать на 2-3 часа. После такой интенсивной обработки полотенце помещают в горячую воду. Пятно при этом нужно потереть – руками или мягкой щеткой или губкой. Оно должен легко отмыться. Далее полотенце необходимо тщательно прополоскать и при необходимости постирать в машинке. Чтобы окончательно избавиться от неприятного запаха, вещь нужно просушить в хорошо проветриваемом месте.

Соль или сода

Светлые полотенца из натуральных тканей можно кипятить с такими вспомогательными веществами, как поваренная соль или пищевая сода. Они помогут не только вернуть текстилю чистоту, но и продезинфицировать его.

Чтобы воспользоваться этим методом, в большой кастрюле надо вскипятить воду и добавить в кипяток 2-3 столовых ложки соли или соды. Когда средство полностью растворится, в кипящий раствор погружают полотенце и оставляют его на медленном огне минут на 20, периодически помешивая. После кипячения вещь нужно прополоскать под холодной водой и при необходимости постирать обычным способом. В идеале сушите ее после этого на открытом воздухе.

Уксус или лимонная кислота

Стирка в подкисленной воде поможет вернуть чистоту и свежесть цветным и махровым полотенцам. Добавлять уксус или лимонную кислоту нужно непосредственно в стиральную машину.

Во время обычной стирки кухонных полотенец вместе со стиральным порошком в отсек для кондиционера заливают половину стакана уксуса. Как вариант, можно в сам порошок всыпать 2 маленьких пакетика лимонной кислоты и перемешать средства между собой. Важно стирать таким способом в прохладной воде – не выше 40 градусов.

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