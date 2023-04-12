Как избавиться от застаревшего жира на кухне: два элементарных способа

Из всех типов загрязнений, встречающихся на кухне, пятна жира едва ли не самые сложные. Они быстро пригорают к горячим поверхностям, после чего их очень тяжело оттереть. Впрочем, на самом деле избавиться от проблемы можно и домашними средствами.

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OBOZREVATEL собрал пару эффективных лайфхаков на этот счет. Потребуется только то, что можно купить в ближайшем магазине.

Уксус

Чтобы приготовить эффективное уксусное средство, растворяющее жир, белый уксус нужно в равных пропорциях смешать с водой и залить смесь в пульверизатор. Опрыскайте ею пятно и оставьте средство действовать на время, после чего пятно потрите – оно должно легко отстать от поверхности – и смойте остатки водой. Если загрязнение очень устойчивое, то можно использовать чистый уксус.

Сода

Соду для удаления жирных пятен можно использовать несколькими способами. Самый простой – это нанести сухой порошок на влажную губку и потереть загрязненное место. Сода станет стирать грязь за счет своей абразивной текстуры и будет разрушать жир. Также из нее можно приготовить чистящую пасту, просто смешав ее с небольшим количеством воды до получения нужной консистенции. Эту пасту наносят на грязь и оставляют действовать на 15-20 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ни в коем случае нельзя чистить с помощью средства для посуды.

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