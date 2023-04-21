Чем отчистить известковый налет в ванне: мгновенно работающее средство

Жесткая водопроводная вода со временем портит интерьер даже самой изысканной ванной. Ведь оставляет на сантехнике некрасивые пятна и налет неприятного желтоватого цвета. Если от него вовремя не избавляться, он может превратиться в серьезную проблему. К счастью, средство для борьбы с известковыми отложениями в ванной можно изготовить самостоятельно.

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OBOZREVATEL рассказывает о рецепте такого средства. Для него понадобятся только два ингредиента. И кроме извести им можно обрабатывать также плесень.

Для изготовления жидкости для чистки понадобятся:

1 стакан белого уксуса;

2 столовые ложки любого жидкого мыла для уборки – жидкости для посуды, хозяйственного мыла и т.д.

Оба компонента нужно залить в бутылку с пульверизатором, закрутить ее и как следует потрясти, чтобы смешать все до однородности. Полученным средством можно обрабатывать поверхности ванны, раковины или унитаза, смесители, плитки и швы, душевую кабину с поддоном, мыть пол в ванной.

Чтобы жидкость хорошо подействовала на известковый налет, ее нужно оставить в месте нанесения на 10-15 минут. Затем налет останется легко потереть губкой или щеткой и тщательно смыть.

Лучше всего использовать это средство для регулярной уборки в ванной. В таком случае оно будет быстро удалять незначительные известковые отложения и позволит поддерживать идеальную чистоту в помещении.

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