Чем отчистить известковый налет в ванне: мгновенно работающее средство
Жесткая водопроводная вода со временем портит интерьер даже самой изысканной ванной. Ведь оставляет на сантехнике некрасивые пятна и налет неприятного желтоватого цвета. Если от него вовремя не избавляться, он может превратиться в серьезную проблему. К счастью, средство для борьбы с известковыми отложениями в ванной можно изготовить самостоятельно.
OBOZREVATEL рассказывает о рецепте такого средства. Для него понадобятся только два ингредиента. И кроме извести им можно обрабатывать также плесень.
Для изготовления жидкости для чистки понадобятся:
- 1 стакан белого уксуса;
- 2 столовые ложки любого жидкого мыла для уборки – жидкости для посуды, хозяйственного мыла и т.д.
Оба компонента нужно залить в бутылку с пульверизатором, закрутить ее и как следует потрясти, чтобы смешать все до однородности. Полученным средством можно обрабатывать поверхности ванны, раковины или унитаза, смесители, плитки и швы, душевую кабину с поддоном, мыть пол в ванной.
Чтобы жидкость хорошо подействовала на известковый налет, ее нужно оставить в месте нанесения на 10-15 минут. Затем налет останется легко потереть губкой или щеткой и тщательно смыть.
Лучше всего использовать это средство для регулярной уборки в ванной. В таком случае оно будет быстро удалять незначительные известковые отложения и позволит поддерживать идеальную чистоту в помещении.
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