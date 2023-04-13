Чем обработать всю квартиру, чтобы избавиться от пыли: лайфхак

Необходимость регулярно вытирать пыль, чтобы она потом снова и снова возвращалась на поверхности в доме, ужасно демотивирует. Поэтому все мы мечтаем о средстве, которое позволило бы избавиться от этой проблемы навсегда. Вряд ли это действительно возможно, но существует средство, которое позволит существенно облегчить борьбу с пылью.

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OBOZREVATEL рассказывает, чем можно обработать дом, чтобы заметно уменьшить усилия по борьбе с домашней пылью. Соответствующий раствор можно приготовить своими силами из подручных средствам, а затем наслаждаться его эффектом.

Чтобы изготовить чудо-средство, нужно взять стакан кипяченой воды и колпачок кондиционера для волос. Кондиционер должен полностью смешаться с водой, затем смесь можно переливать в бутылку с распылителем и использовать.

Нанесите спрей на поверхность, которую вы хотите очистить и хорошо отполируйте ее безворсовой тряпкой. Он оставит красивый блеск и замедлит повторное оседание пыли.

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