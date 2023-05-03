Чем мыть пол, чтобы сиял чистотой: эффективные средства

Грязный пол – это проблема, которую не получится игнорировать, как пыль на верхних полках. Он все время находится на виду, к тому же его постоянно касаются наши ноги. Поэтому мыть пол приходится если не часто, то весьма регулярно.

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Но от воды и моющих средств на покрытии могут оставаться разводы. А неправильно подобранная химия может повреждать покрытие. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно убирать пол так, чтобы он блестел и радовал чистотой.

Так линолеуму для хорошего вида достаточно регулярного мытья теплой водой без специальных средств – просто подберите хорошую швабру. Хорошим выбором станет пылесос с функцией мытья. Но если хотите поддерживать его блеск, линолеумное покрытие можно раз в месяц обрабатывать полиролем и раз в три месяца защитным воском.

Ламинат или паркет очень чувствительны к чрезмерной влажности. Поэтому здесь хорошая швабра, как следуют отжимающая воду – не рекомендация, а необходимость. Также придется отказаться от горячей воды. Для ухода за этими типами покрытия подойдет только теплая или холодная жидкость. Моющие средства нужно подбирать только специализированные. Особенно это касается паркета.

Керамическая плитка или керамогранит наименее прихотливы к выбору средств по уходу. Их даже можно дезинфицировать слабым раствором хлорного отбеливателя (в соответствии с инструкцией), мыть любым подходящим мылом и даже ухаживать с помощью уксусной воды (раствор белого уксуса с водой в равных частях). Но в таком случае придется отдельно заботиться о межплиточных стыках, которые быстро забиваются пылью и грязью.

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