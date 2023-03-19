Как легко отчистить швы на плитке от грязи: займет всего 15 минут

Межплиточные швы в ванной – проблема, которую решить не так просто, как хотелось бы. Они быстро теряют свой первоначальный вид, ведь начинают собирать на себя грязь и пыль. Но на самом деле отчистить и отбелить швы между плитками все же можно.

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OBOZREVATEL рассказывает о способе, как это сделать, не прилагая лишних усилий. Понадобятся только недорогие средства, которые можно приобрести в любом супермаркете.

Уксус

Уксус сам по себе способен очистить межплиточные швы. Чтобы воспользоваться им, просто залейте жидкость в пульверизатор, нанесите ее на требующие очистки поверхности и оставьте на 15-20 минут. После этого швы останется обработать мягкой щеткой и промыть водой.

Перекись водорода

Аналогичным образом можно обработать швы перекисью водорода в аптечной концентрации. Жидкость заодно продезинфицирует их и подействует на споры грибков, которые могут вызвать развитие плесени.

Сода

Содовая паста, как достаточно мягкий абразив, может удалить стойкие виды загрязнений. Для этого ее следует смешать с водой до получения пасты и нанести на швы на 15-30 минут, после чего обработать их щеткой и смыть остатки водой. Чтобы усилить действие содовой пасты, ее можно сбрызнуть сверху уксусом и дождаться, пока вещества закончат взаимодействовать.

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