Чем категорически нельзя подкармливать орхидею: запретные удобрения

Интернет аж трещит от лайфхаков, как сделать органическое удобрение для орхидеи. Но не все из них прошли полноценную проверку безопасности. То, что у какого-то цветовода такая подкормка не загубила цветок, может означать, что ему попалось очень стойкое растение, способное пережить и такое издевательство. А совсем не то, что это универсальный совет. Поэтому важно знать, какие народные средства не нужно использовать для подпитки орхидей.

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OBOZREVATEL собрал список таких средств. И рассказывает, как лучше подкармливать цветок на самом деле.

Перекись водорода

По сети распространяются рекомендации, которые называют перекись чуть ли не чудо-средством, которое подкармливает цветок и спасает его корни от загнивания. На самом деле этот химикат даже в аптечной концентрации 3% опасен для орхидеи, а в более высокой – просто губителен. Он повреждает корешки и может вызвать гибель растения.

Зола

Древесная зола является хорошим удобрением для некоторых садовых и огородных культур, но не для орхидеи. В природе это растение растет на древесной коре и получает из такого субстрата совсем мало подпитки. Цветок лучше переносит нехватку веществ, чем их избыток. Поэтому очень насыщенная калием, кальцием и магнием зола может его погубить.

Различные растительные настои

Сами по себе органические удобрения из разных трав или плодов – неплохая идея. Но при их изготовлении невозможно рассчитать количество питательных веществ, которое попадет в настой, равно как и пропорцию. Соответственно, существует очень высокий риск "перекормить" цветок и таким образом навредить ему.

Кофейная гуща

Жмых, остающийся после приготовления напитка, действительно ценный источник азота, который очень нужен для здоровья и цветения орхидеям. Но специфический субстрат, в котором растет цветок, не способен расщепить гущу до той формы вещества, которое метаболизирует растение. В нем не живут нужные для этого бактерии. Поэтому в лучшем случае кофе не будет иметь никакого эффекта на орхидею. В худшем – он заблокирует доступ воды к корням растения, а дальше все зависит от того, на каком этапе вы заметите проблему.

Универсальные удобрения для цветущих растений

У цветущих растений, произрастающих в обычной почве, более-менее схожая потребность в питательных веществах, поэтому для них можно разработать универсальное удобрение. Однако, у орхидей совсем иные потребности. Поэтому для них такой уход будет вреден и даже опасен.

Чем все же можно подкармливать растение?

Как бы вам ни хотелось сделать для любимого растения что-то своими руками, ничего лучше готового удобрения для орхидей вы не придумаете. Впрочем, опытные цветоводы советуют и его разводить вдвое сильнее, чем рекомендует инструкция. Ведь даже специально разработанный состав может оказаться слишком насыщенным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробную инструкцию по уходу за орхидеей для новичков.

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