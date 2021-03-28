Четыре знака, кому повезет с 29 марта

С 29 марта по 4 апреля нескольких знаков зодиака ждет настоящий успех в различных сферах – Близнецами будет везти в финансовых вопросах, а Девам – в любовных.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL,какие еще знаки будут счастливчиками с 29 марта.

Овен

На этой неделе люди и обстоятельства будут к вам благосклонны, поэтому настроение – прекрасное, вы можете заниматься приятными для вас делами, а не какой-то скучной рутиной, вы больше отдыхаете и радуетесь жизни.

Близнецы

Неделя будет финансово удачной, потому что поступают интересные предложения, выгодные контракты и интересные возможности и самореализоваться, и заработать при этом. И уже на этой неделе вы можете получить первые выплаты.

Рак

Несмотря на то, что работы у вас будет много, но вы переполнены упорством, энергией и вдохновением, успеваете за всеми вашими основными направлениями и даже становитесь почти кумиром для других, потому что показываете пример, как нужно работать.

Дева

Ваша личная жизнь приобретает новые смыслы и становится уже гораздо интереснее жить, поскольку в окружении появляется человек, который вам небезразличен и который будет побуждать вас на подвиги и на творчество.

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