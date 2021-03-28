Чотири знаки, кому пощастить із 29 березня

Із 29 березня до 4 квітня на кількох знаків зодіаку чекає справжній успіх у різних сферах – Близнюками таланитиме у фінансових питаннях, а Дівам – у любовних.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка розповіла OBOZREVATEL, які ще знаки будуть щасливчиками з 29 березня.

Овен

Цього тижня люди та обставини будуть до вас прихильними, тож настрій – пречудовий, ви можете займатися приємними для вас справами, а не якоюсь нудною рутиною, ви більше відпочиваєте і радієте життю.

Близнюки

Тиждень буде фінансово вдалим, бо надходять цікаві пропозиції, вигідні контракти і цікаві можливості і самореалізуватися, і заробити при цьому. І уже цього тижня ви можете отримати перші виплати.

Рак

Незважаючи на те, що роботи у вас буде багато, але ви переповнені завзяттям, енергією та натхненням, встигаєте за всіма вашими основними напрямами і навіть стаєте ледве не кумиром для інших, бо показуєте приклад, як потрібно працювати.

Діва

Ваше особисте життя набуває нових сенсів, і стає вже набагато цікавіше жити, оскільки в оточенні з'являється людина, яка вам небайдужа і яка спонукатиме вас на подвиги і на творчість.

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