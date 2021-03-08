Четыре знака, которых ждет удача с 8 марта

На неделе с 8 по 14 марта четырем знакам зодиака будет везти гораздо больше, чем другим – Водолеи в эти дни могут кардинально изменить жизнь, а Близнецы получить повышение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, к кому еще повернется фортуна на этой неделе.

Овен

Открываются хорошие возможности проявить свою руководящую роль и показать свои управленческие компетенции. Вас, так сказать, "будут просить на царство", предлагать возглавить какой-то проект или коллектив, занять ведущие позиции.

Близнецы

Повышение не за горами – у вас появляется новая интересная работа, или новые вызовы, которые вы с радостью принимаете. И пусть это будут достаточно непростые задачи, но тем приятнее будет преодолеть эти недосягаемые вершины.

Лев

Вдохновлять людей на подвиги тоже надо уметь. И у вас это будет сейчас очень хорошо получаться – вы будете чувствовать себя воспалительным трибуном, который ведет людей в бой, и за вами идет и вас всячески поддерживает очарованный народ, которому очень нужны именно эти слова и ваш пример.

Водолей

Одновременно будете праздновать завершающую фазу очень важного жизненного этапа и начало новой жизни. И все это происходит на фоне вашего подъема и даже ощущение счастья и эйфории от всех тех возможностей, которые перед вами открываются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.