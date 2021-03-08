Четыре знака, которых ждет удача с 8 марта
На неделе с 8 по 14 марта четырем знакам зодиака будет везти гораздо больше, чем другим – Водолеи в эти дни могут кардинально изменить жизнь, а Близнецы получить повышение.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, к кому еще повернется фортуна на этой неделе.
Овен
Открываются хорошие возможности проявить свою руководящую роль и показать свои управленческие компетенции. Вас, так сказать, "будут просить на царство", предлагать возглавить какой-то проект или коллектив, занять ведущие позиции.
Близнецы
Повышение не за горами – у вас появляется новая интересная работа, или новые вызовы, которые вы с радостью принимаете. И пусть это будут достаточно непростые задачи, но тем приятнее будет преодолеть эти недосягаемые вершины.
Лев
Вдохновлять людей на подвиги тоже надо уметь. И у вас это будет сейчас очень хорошо получаться – вы будете чувствовать себя воспалительным трибуном, который ведет людей в бой, и за вами идет и вас всячески поддерживает очарованный народ, которому очень нужны именно эти слова и ваш пример.
Водолей
Одновременно будете праздновать завершающую фазу очень важного жизненного этапа и начало новой жизни. И все это происходит на фоне вашего подъема и даже ощущение счастья и эйфории от всех тех возможностей, которые перед вами открываются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.
В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021-ый, Ракам следует укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.