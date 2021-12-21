Звездные красавицы в возрасте 40+ поделились секретами молодости. Фото

Многие завидуют селебрити, когда их идеальная кожа и стройная фигура сияет на экране. Однако не все знают, что за таким результатом стоит колоссальная работа над собой: многочасовые тренировки в спортзале, строгая диета и косметологические процедуры.

Некоторым звездам в возрасте 40+ удается сохранять молодость без пластических операций на лице и ботокса. OBOZREVATEL рассказывает о секретах красоты, которыми поделились знаменитости.

Келли Брук

В интервью журналу Cosmopolitan известная модель Келли Брук рассказала, что никогда не делала пластику. Звезда утверждает – ее секрет в том, что она счастлива. 42-летняя знаменитость верит, что красота идет изнутри. У нее нет ничего нарощенного: и волосы, и грудь и ногти – все натуральное.

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Рэйчел Стивенс

Британская певица и модель Рэйчел Стивенс в свои 43 года выглядит молодо и обладает стройной фигурой. Исполнительница призналась, что после участия в шоу "Танці з зірками" в 2008 году ее жизнь кардинально изменилась.

Она начала заниматься танцами, и именно это помогает ей удерживать молодость – об этом пишет The Sun. Стивенс не делала пластических операций, но и не выступает против них. "Никогда не говори никогда", – отметила Рэйчел.

Луиз Реднапп

Британская певица Луиз Реднапп удивляет поклонников своей вечной молодостью. В 47 лет она выглядит как юная девушка. Звезда боится пластических операций, так как это может изуродовать лицо.

На своем сайте она делится секретами красоты. Луиз делает рефлексотерапию. К тому же исполнительница не любит наносить макияж, а вместо тонального крема пользуется увлажняющим.

Мелани Сайкс

Британская телеведущая Мелани Сайкс не скрывает, что увеличивала грудь. Однако после этого она отказалась от пластики, поскольку реабилитация после операции очень сложная и могут быть неприятные последствия.

51-летняя звезда телевидения на своей странице в Instagram часто рассказывает, что секрет ее молодости – здоровое питание и отдых. Мелани предпочитает тяжелую атлетику и изнурительные кардиотренировки.

Элизабет Харлей

Трудно поверить, что актрисе и фотомодели Элизабет Харлей – 56 лет. Звезда рассказала журналу Woman&Home, что увлажняет кожу 10 раз в день.

Элизабет также поделилась, что пытается есть только свежие продукты без специй и разных добавок, а также не употребляет алкоголь. К тому же, модель всегда полноценно спит и следит за режимом.

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