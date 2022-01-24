Женщина на миллион. 5 стрижек и укладок, которые выглядят дорого

Чтобы выглядеть дорого, не обязательно тратить тысячи гривен на еженедельные посещения стилистов и парикмахеров. Иногда достаточно выбрать подходящую стрижку и научиться за ней ухаживать.

Эксперты издания Cosmopolitan назвали 5 причесок, которые придадут шарма и роскоши даже обыденному образу. Отметим, что перечисленные варианты подходят красавицам с любой длиной и цветом волос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Легкая волна

Легкая и естественная волна, особенно полюбившаяся звездам на красных дорожках, одна из самых легких вариантов причесок на каждый день. Чтобы добиться нужного результата, стилисты рекомендуют использовать минимум стайлинговых средств, чтобы не создавать эффект "тяжести" на прядях.

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Стрижка "каскад", высушенная с помощью брашинга

Круглая расческа с металлическими зубчиками и фен способны сделать из классического "каскада" укладку, которую обожает модель Оливия Кальпо. Ее главная особенность – в небрежном виде, который часто ассоциируется с утренним пробуждением.

Зачесанные назад волосы

Для вечернего и светского мероприятий прекрасно подойдет идеально уложенная назад прическа, закрепленная невидимками возле ушей. Она откроет все черты лица, макияж и избавит от необходимости убирать со лба надоедливые волоски во время трапезы или разговора.

Голливудская волна

Важное отличие голливудской волны от легкой – убранные с одной стороны волосы. Для того чтобы самостоятельно сделать подобную прическу дома, нужно приноровиться крутить волосы на выпрямитель и обязательно закрепить результат лаком.

Короткая стрижка

Короткую прическу обязательно нужно подбирать со стилистом, который расскажет обо всех нюансах лица и подберет самый лучший вариант. Правильная стрижка способна не только акцентировать внимание на преимуществах и скрыть недостатки, но и очень легка в обыденном уходе.

Эксперты отмечают, что главные признаки "дорогой" прически – ухоженные, здоровые и чистые волосы, на которых не видно излишка стайлинговых средств. Кроме того, яркие пряди и неординарные "трендовые" варианты стрижек также не придадут образу элегантности и роскоши.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом тренде под названием "волосы феи". Его суть заключается в использовании тонких блестящих нитей, которые вплетаются в пряди и украшают прическу.