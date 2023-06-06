Забудьте о заколках! Пять аксессуаров для волос, которые сделают образ эффектным. Фото

Настало время избавиться от жемчужных заколок и вместо них обратить внимание на зажимы из 90-х, женственные шелковые платки и ободки в новых интерпретациях. Чтобы не казаться скучными, добавьте в свою прическу трендовые атрибуты. К слову, звезды, давно положили на них глаз.

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OBOZREVATEL продемонстрирует вам самые популярные аксессуары текущего года, которые станут отличным завершением вашего аутфита. Их удобно носить летом. Не упустите свой шанс (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Крабики

Еще несколько лет назад на крабики в магазинах никто не обращал внимания. Сейчас же модницы ищут нестандартные варианты их исполнения и прически, которые можно сделать с этим трендом. Небрежный пучок с крабиком станет спасением в жару. Помните, если у вас густые волосы, это неподходящий аксессуар для вас.

2. Ленты

С лентой красивую прическу можно сделать за считанные секунды. Даже если на низкий хвост вы повяжите яркий кусок атласа или шелка, это добавит вам элегантности и изящности. Этот элемент также советуют вплетать в косу. Тогда ваш образ заиграет новыми красками.

3. Шелковые платки

Сегодня платки вовсе не ассоциируются с дамами пожилого возраста. В 2023 году данный атрибут должна иметь каждая девушка, чтобы выглядеть по последней моде. Его можно использовать и как повязку, главное правильно совместить с луком. Ведь под спортивный или официальный стиль данный аксессуар не подойдет.

4. Вуаль

Сейчас многие бренды делают акцент на красивые винтажные аксессуары. Мы согласны, что он понравится не всем, да и найти событие, чтобы надеть вуаль – тяжело. Но с этим атрибутом вы покорите окружающих. Если в тематику вечера он вписывается, смело добавляйте его к своему образу.

5. Ободки

И несмотря на то, что ободки нам кажутся детским аксессуаром, в текущем году они будут невероятно актуальны. Однако не все варианты на высоте модного олимпа. Например, о массивных и дутых стоит забыть. А вот миниатюрные, с жемчугом или стразами, приобретите в ближайшее время.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, какой оттенок волос считается самым модным в 2023 году. Его изюминка в том, что стилисты намеренно делают корни волос немного темнее основного цвета, чтобы создать впечатление более густой шевелюры. Глубокий оттенок придает лицу свежести и сияния. Подробности – по ссылке.

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