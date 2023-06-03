Этот цвет волос назван самым модным в 2023 году: кому подойдет и на что обратить внимание. Фото

Самым модным оттенком волос в 2023 году остается разновидность блонда в довольно интересной интерпретации. Если после пандемии коронавируса в трендах находился блонд с розовым отливом, то теперь на пике популярности цвет, под названием "дорогой мед".

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OBOZREVATEL расскажет, в чем преимущество данного тона волос, кому он подойдет, а также продемонстрирует лучшие окрашивания звезд. К слову, еще с древних времен медовые локоны были воплощением величия и красоты. Такой цвет волос имела богиня любви Афродита (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дорогой мед – это смесь разных тонов блонда, в результате которой получается насыщенный, сочный и теплый оттенок. Его изюминка в том, что стилисты намеренно делают корни волос немного темнее основного цвета, чтобы создать впечатление более густой шевелюры. Глубокий оттенок придает лицу свежести и сияния.

Кому стоит обратить внимание на медовый оттенок?

Больше всего цвет "дорогой мед" гармонирует со смуглой кожей. Если у вас светлая кожа, обязательно нанесите бронзатор на лицо и мерцающую пудру.

Самый трендовый цвет волос 2023 года идет девушкам с натуральным пепельным, соломенным и русыми оттенками локонов. Их кожа – персиковая или немного смуглая. Цвет глаз – светло-коричневый, голубой или насыщенно-зеленый.

Однако это не означает, что другие представительницы прекрасного пола могут забыть об этом привлекательном окрашивании. Вы можете подобрать свой уникальный оттенок, ведь "медовый" может варьироваться от русого с темным пигментом до светло-пшеничного.

Уход за локонами после окрашивания имеет особое значение, потому не забывайте наносить дополнительные средства защиты тона – увлажняющие маски и сыворотки, а также пользоваться тонирующими продуктами для поддержания цвета.

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