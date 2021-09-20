Японский маникюр: трендовая альтернатива гель-лаку, которую нужно попробовать каждому. Фото

Японский маникюр – идеальный вариант для ценителей натуральности и природной красоты. Техника, по которой его делают, полностью безопасна для ногтевой пластины. Более того, она помогает приобрести ногтям ухоженный вид даже во время холодов.

Всем известно, что здоровье ногтей зависит от состояния организма, однако есть процедуры в салоне, которые могут дополнить уход. Об этом рассказывает специалист по маникюру Анастасия Кузева, пишет ELLE.

В основе японского маникюра натуральные компоненты – рисовое молочко, пчелиный воск, крошки натурального жемчуга и экстракт женьшеня. В его технике используются палочки из оранжевого дерева, пилки из керамики и бафы из шлифованной телячьей кожи.

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В начале процедуры специалист оценивает состояние ногтевой пластины, а после делает уход, направленный на лечение. Кроме того, такая процедура помогает насытить пластину питательными компонентами, благодаря чему обменные процессы в ногтях нормализуются.

Такой вид маникюра подходит для всех без исключения. Он отлично подчеркивает естественную красоту и позволяет насладиться долгосрочным эффектом, поскольку маникюр сохраняется минимум 3 недели.

Специалист добавила, что не стоит забывать про домашний уход – увлажнять кожу рук маслами и кремами. Также можно делать легкий массаж – он смягчит кожу, сделает ее упругой и улучшит циркуляцию крови.

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