Выглядят очень дорого: 10 лучших причесок, способных преобразить женщин и подарить особый шарм. Фото

Ваш внешний вид значительным образом зависит от прически. Только вспомните, как преображает образ вымытые и уложенные волосы. А если выбрать правильную стрижку для вашего типа лица и окрашивание, которое подчеркнет цвет глаз, вы всегда будете на высоте.

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Если вы собрались идти к парикмахеру, OBOZREVATEL подскажет, на какую прическу обратить внимание, чтобы подчеркнуть натуральную красоту и продемонстрировать чувство стиля. Мы уверены, что вы найдете для себя подходящий вариант (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Бокс-боб

Если и есть кто-то, кто может вдохновить вас на данную прическу, так это Хейли Бибер. Бокс-боб будет самой трендовой стрижкой в 2023 году. Особенно актуальным будет короткий боб с острым срезом, немного касающийся подбородка. В случае, если вы хотите сэкономить время и усилия на укладке, попробуйте текстурированный, более рваный бокс-боб.

2. Изогнутый срез

Эта модель идеально подходит тем, кто хочет отрастить волосы, сохраняя при этом былую форму. Это достигается путем стрижки волос в форме буквы "U" или "V" с большим количеством слоев, что создает иллюзию более коротких локонов спереди. Благодаря хаотичным прядям, данная стрижка отлично подходит для любого типа лица.

3. Ультракороткое афро

Максимально стильно данная модель будет смотреться на овальном лице. Она подчеркнет ваши черты, добавит дерзости и эпатажности образу. Кроме того, данная стрижка совершенно не требует укладки.

4. Объединение нескольких стрижек

Популярной тенденцией в текущем году станет смешивание разных типов стрижек в одну. Таким образом мы возвращаемся в 70-е, когда женщины любили удивлять публику экстравагантными прическами. Посоветуйтесь со стилистом, прежде чем экспериментировать с новым имиджем.

5. Очень длинные локоны

Разнообразность – девиз 2023. Потому не только ультракороткое афро, но и длинные волосы, как у Ким Кардашьян, будут на вершине модного олимпа. Однако главное правило – подобрать правильный уход для вашей шевелюры, чтобы пряди были гладкими и блестящими.

6. Яркий блонд

Смелый блонд – идеальный вариант, чтобы освежить образ в новом сезоне. Если зимой прослеживалась тенденция шоколадного окрашивания, то весной и летом на пике популярности будут яркие белокурые волосы.

7. Легкие локоны

Слегка небрежная укладка добавляет кокетливости и романтичности образу. Ее гораздо легче сделать, чем вы думаете. Для этого, вымойте волосы, используя маску, немного подсушите их у корней и завяжите "бублик" на затылке. Всего два-три часа и ваша прическа готова.

8. Прическа без укладки

Хорошая новость для тех, кому всегда не хватает утром времени на сборы. Если только вы не директор крупной фирмы или жена бизнесмена. Чтобы придать волосам непринужденного вида, сбрызните их сухим шампунем.

9. Медное окрашивание

Модницы все чаще стали выбирать рыжие и медные оттенки. В 2023 данная тенденция вряд ли пойдет на спад. С таким цветом вы будете выглядеть очень ярко и самобытно.

10. Естественный каштановый

Натуральность никогда не выйдет из моды. Сейчас все больше звезд-брюнеток хочет вернуть свой настоящий оттенок волос – шоколадно-каштановый с пшеничным отливом. Обратите внимание на окрашивание Селены Гомес или Дженны Ортеги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, если вы решили стать блондинкой, тогда должны обратить внимание на несколько факторов. Они помогут создать незабываемый образ и подчеркнуть сильные стороны вашей внешности. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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