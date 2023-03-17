Если вы решили стать блондинкой: пять факторов, которые стоит учесть, чтобы потом не пожалеть. Фото

Покраска в блонд – это всегда ответственное решение, поскольку агрессивная краска может повредить пряди при неправильном использовании и уходе. Более того, неверный оттенок может испортить внешний вид, а на смену цвета уйдет время и дополнительные средства.

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Поэтому нужно тщательно обдумать решение и проконсультироваться с колористом. Звездная стилистка Никола Кларк в разговоре с редакторами Harpers Bazaar назвала 5 главных факторов, которые нужно учесть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тон кожи

Цвет волос известной голливудской звезды или коллеги по работе, который кажется красивым, может совсем вам не подходить. Следует проконсультироваться с парикмахером, какой оттенок краски будет лучше комбинироваться с тоном кожи и цветом глаз. Кому-то больше подойдет теплый блонд, а другим – холодный. Эксперт поможет определиться с конечным результатом.

Прическа

Перед покраской следует сказать мастеру, какую прическу вы хотите видеть в конце процедуры. Иногда, с цветом меняют длину, стригут челку и т.д. Так профессионал будет знать с чего ему начинать работу и на каких деталях сосредоточить внимание.

Образ жизни и бюджет

Изменение цвета волос на блонд – не самая дешевая процедура, к тому же еще и требующая регулярного ухода. Если нет возможности часто посещать салоны, следует предупредить мастера. Возможно, он выберет технику, не требующую регулярных салонных процедур. К тому же нужно рассказать, как вы привыкли укладывать волосы.

Гардероб и макияж

Цвет одежды и макияж обычно перекликаются с оттенком волос. Например, если холодный цвет помады подходил к темным прядям, то с теплым блондинкам придется сменить макияж. Эксперту следует знать, какой косметикой вы пользуетесь, а также преобладающие в гарберобе цвета.

Временной промежуток

Самый щадящий способ перекраситься в блондинку – сделать это в несколько шагов и растянуть во времени. Если же хочется резко изменить образ, следует быть готовым, что пряди сильно пострадают и будут нуждаться в особом уходе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что прическа может помочь кардинально изменить образ и даже визуально омолодить лицо. Для этого нужно следить за трендами и определиться с цветом волос, который вам подходит.

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