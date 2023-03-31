Выглядит потрясающе! Три лучших идеи маникюра с омолаживающим эффектом. Фото

К сожалению, год рождения женщины выдают не только морщины на лице, но и кожа рук. Она, как правило, носит следы воздействия солнца, бытовой химии и трудовых подвигов. Когда руки пересыхают, а синяки и вены становятся все заметнее, представительницы прекрасного пола предпочитают прятать их, чтобы не рассекречивать возраст.

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Правильный маникюр может осветлить кожу и омолодить руки. OBOZREVATEL расскажет, какой дизайн сделать, чтобы вернуть им прежнюю красоту (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Омбре

Нежный градиент и мягкий переход цветов создадут необычный эффект. Лучше всего для данного покрытия выбирать яркие и "весенние" оттенки (приглушенно розовая, голубая, зеленая, ягодная палитра). В сочетании они создают свежие и заряжающие энергией композиции. Для омбре хорошо подойдут два тона, расположенные рядом на цветовом круге.

2. Цветной французский маникюр

Классический французский маникюр – всегда хорошая идея. Но если вы хотите сбросить несколько лет, немного модифицируйте его. Нанесите на ногтевую пластину нейтральную основу, а на кончик – оригинальный яркий тон. Это может быть модный оранжевый, конфетно-розовый или алый. Старайтесь обходить стороной бордовые, коричневые, серые, синие оттенки.

3. Маникюр в пастельных тонах

Пастельные тона осветлял руки и придадут им эффекта молодости. Пудрово-розовый, небесно-голубой, мятно-зеленый, лавандово-фиолетовый или лимонный – цвета, которые могут "отнять" у вас пару лет. Ваш маникюр будет романтичным и утонченным.

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