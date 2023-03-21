Виктория Бекхэм задает тренд: названа самая модная прическа весны 2023. Фото

На показах мод иногда зарождаются не только тренды в одежде и аксессуарах. Часто внимание обращают на полный образ моделей, включая прически и макияж. Дизайнер Виктория Бекхэм во время демонстрации своей новой коллекции задала моду на элегантный хвост.

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Редакторы сайта Sapo уже назвали такую укладку самой модной весной 2023 года. OBOZREVATEL решил показать, как выглядели модели и рассказать о стильной прическе более подробно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Показ Виктории Бекхэм прошел менее двух недель назад, но до сих пор фигурирует в статьях модных изданий. В частности, отдельного внимания удостоились волосы моделей.

Дело в том, что все манекенщицы, которым позволяла длина прядей, вышли на подиум с низкими хвостами. Пробор в их прическах был ровно посередине, а кроме прочной резинки не использовали никаких украшений.

Волосы собрали над шеей и завязали резинкой, которая контрастировала с цветом волос. Такая укладка в новом году выглядит даже дерзко в своей простоте.

Подобную прическу легко сделать самому. К тому же она не займет много времени. Сначала пряди нужно высушить с расческой так, чтобы придать им блеск и сделать прямыми. После этого следует проделить волосы на две равные части и туго завязать сзади. Для дополнительной стойкости и блеска можно добавить лак, мусс или другие стайлинговые продукты.

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