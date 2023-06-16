'Вечная' классика: что такое маникюр French Fade и почему его выбирают модницы во все мире. Фото

Если вы фанатка классики в нейл-арте, но стандартный френч уже надоел, то присмотритесь к трендовому French Fade, что переводится как "французская блеклость". Его уже делают миллионы модниц по всему миру, утверждая, что на ногтях он смотрится куда интереснее и необычнее, чем простой французский маникюр.

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Главной особенностью и отличием French Fade является отсутствие четкой белой полоски на краю ногтя. Вместо нее – плавный переход между белым кончиком и нюдовой основой. OBOZREVATEL расскажет о трендовом дизайне подробнее.

Что такое French Fade?

Отличительным фактором French Fade является смешение двух цветов. Как мы уже заметили, нет четкой линии, отделяющей белый кончик от нюдовой основы: цвета перетекают друг в друга подобно эффекту омбре, создавая едва заметное покрытие. Мастера описывают такой дизайн как мягкий и нежный. Основа может быть полупрозрачной или бледно-розовой, а второй оттенок – кремовым или белым.

Кроме того, такую технику можно выполнять и с яркой палитрой, как и обычный французский маникюр. Особенно актуально это на летний период, когда хочется добавить максимальное количество красок в образ. Впрочем, модницы выбирают именно классические оттенки. Это не удивительно, ведь стандартное сочетание смотрится изысканно, аккуратно, утонченно и подходит под абсолютно любой образ.

Как сделать переход French Fade?

Конечно, самое главное в этом маникюре – эффект блеклости, а для этого необходимо смешивание, то есть создание эффекта градиента. Мастера маникюра часто для этого используют спонж для макияжа. Он отлично подходит для "розмывания" любых линий. Путем промокательных движений можно достичь желаемого результата.

Иногда мастера используют между белым (или кремовым лаком) и нюдовой основой дополнительный лак среднего тона, чтобы сделать переход еще более плавным и легким.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое маникюр "супермоделей". Это тот случай, когда покрытие подойдет под любой образ, для любого случая и сезона. Такой дизайн является фаворитом среди знаменитостей.

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