В моду вернулись 'жидкие' волосы. Что такое liquid hair, о котором все говорят

Несмотря на то, что в мире постоянно появляются новые бьюти-тренды, все чаще популярным становится давно позабытые тенденции. В моду грядущего года возвращаются гладкие, сияющие "жидкие" волосы (liquid hair) из 90-х, которые, к слову, сильно полюбили множество знаменитостей.

Среди обладательниц "жидких" волос Ким Кардашьян, Меган Фокс, Дженнифер Лопес и другие. Подробнее о том, что такое liquid hair, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стоит отметить, что liquid hair или "жидкие" волосы – это прямые волосы, которые сильно блестят и кажутся влажными. Благодаря блеску, переливу и мягкости волос кажется, что девушка, будто только вышла из салона.

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Добиться такого эффекта в основном можно с помощью кератинового выравнивания в салонах, однако есть и способы сделать такую процедуру и в домашних условиях.

Стилисты советуют использовать питательные маски, которые стоит наносить после бальзама. Также можно "питать" волосы специальными разглаживающими средствами, не требующие смывания. Добиться блеска поможет уксус для ополаскивания, а придать волосам гладкость можно ламеллярной водой. Еще одним полезным лайфхаком для девушек, который поможет сделать волосы ухоженными и блестящими – масло с термозащитой.

"За период пандемии мы отдавали предпочтение легким небрежным укладкам вроде beach waves или даже полному их отсутствию, потому что проводили большую часть своего времени дома. Теперь людям снова хочется взять в руки инструменты для завивки или выпрямления волос, нарядиться и отправиться покорять мир", – сказала стилист Мишель Томпсон в интервью Harper`s Bazaar.

Добавим, что к liquid hair прибегают многие знаменитости. Например, модели Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид, телезвезда Ким Кардашьян, актриса Меган Фокс и певица Дженнифер Лопес.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что есть 9 хитрых способов, как придать волосам объем. Звездный стилист отметил, что понадобится всего один час свободного времени дома.