В моду вернулась праздничная прическа из 90-х: нужен лак и блестки

В преддверии новогодних праздников в моду возвращается сверкающая прическа, которая пользовалась популярностью в 1990-х. По словам стилиста Мариано Руиза, подобная прическа идеально подойдет для вечеринок.

Эксперт отметил для издания Daily Star, что блеск вдохновляет людей на мечтания и улучшает настроение. Однако он порекомендовал осторожно наносить спрей, чтобы распределить его по всей длине равномерно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Разделите волосы на несколько частей или вовсе опустите голову и только тогда нанести лак, чтобы не переборщить с количеством средства", — отметил Мариано Руиз.

Видео дня

А поводом для комментария стилиста стало видео блогера с никнеймом @itzsrey в TikTok, которая продемонстрировала, как наносит лак для волос с блестками на свои локоны.

На опубликованных кадрах девушка показала четыре банки лака для волос, который постепенно нанесла на волосы. Она встряхнула банку и распределила на пряди, а после опустила голову и нанесла еще раз. В конце она показала результат – блестящие локоны.

Отметим, что ролик стал вирусным в сети и собрал более 9 миллионов просмотров, почти 2 тысячи лайков и 17 тысяч комментариев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в моду вернулись "жидкие" волосы, которые делают себе множество знаменитостей. Такая прическа была популярна в 90-х годах.