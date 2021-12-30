Эксперт по уходу за кожей назвала самую распространенную ошибку, которую люди совершают каждый день

Дарья Дурова
Красота
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Уход за лицом

Главная ошибка в уходе за лицом, которую совершают практически все – это недостаточно тщательное очищение. Умываться нужно как минимум минуту, используя мягкое средство, которое подходит под тип вашей кожи.

Об этом сообщила консультант по уходу за кожей и блогер Мэтти Лейси-Дэвидсон из Лондона (Великобритания). Она записала видео в TikTok о самой распространенной оплошности, которая касается как женщин, так и мужчин (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Держу пари, что вы делаете ошибки в уходе за кожей", – сказала TikTok-блогер.

Специалист раскрыла одну из причин проблемной кожи
Видео дня

Эксперт заявила, что большинство людей неправильно умывается. Многие думают, что достаточно просто смочить лицо водой и вытереть его.

Лучше всего подобрать правильную пенку, гель или другое средство для очищения. Использовать его нужно даже тогда, когда вы не наносили макияж.

Мэтти подчеркнула: продукт для умывания не может справиться с задачей мгновенно. "Подумайте об этом! Средству нужно время, чтобы подействовать на кожу. Я всегда делаю это в течение 60 секунд", – сказала она.

Лучше всего умываться со специальным средством

Эксперт добавила, что иногда она умывается по два раза, на что тратит около двух минут. Однако делать так можно лишь время от времени, чтобы не "перестараться".

Консультант по уходу за кожей Мэтти

В другом посте Мэтти раскрыла другие ошибки, которые могут привести к высыпаниям и покраснениям кожи.

Это грязные кисти для макияжа, недостаток сна, несвежие наволочки на подушках. Причинами проблем могут быть и гормоны, неправильные чистки, стрессы, диеты, нарушенный кожный барьер.

Умываться нужно не менее 60 секунд

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