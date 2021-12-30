Эксперт по уходу за кожей назвала самую распространенную ошибку, которую люди совершают каждый день

Главная ошибка в уходе за лицом, которую совершают практически все – это недостаточно тщательное очищение. Умываться нужно как минимум минуту, используя мягкое средство, которое подходит под тип вашей кожи.

Об этом сообщила консультант по уходу за кожей и блогер Мэтти Лейси-Дэвидсон из Лондона (Великобритания). Она записала видео в TikTok о самой распространенной оплошности, которая касается как женщин, так и мужчин (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Держу пари, что вы делаете ошибки в уходе за кожей", – сказала TikTok-блогер.

Видео дня

Эксперт заявила, что большинство людей неправильно умывается. Многие думают, что достаточно просто смочить лицо водой и вытереть его.

Лучше всего подобрать правильную пенку, гель или другое средство для очищения. Использовать его нужно даже тогда, когда вы не наносили макияж.

Мэтти подчеркнула: продукт для умывания не может справиться с задачей мгновенно. "Подумайте об этом! Средству нужно время, чтобы подействовать на кожу. Я всегда делаю это в течение 60 секунд", – сказала она.

Эксперт добавила, что иногда она умывается по два раза, на что тратит около двух минут. Однако делать так можно лишь время от времени, чтобы не "перестараться".

В другом посте Мэтти раскрыла другие ошибки, которые могут привести к высыпаниям и покраснениям кожи.

Это грязные кисти для макияжа, недостаток сна, несвежие наволочки на подушках. Причинами проблем могут быть и гормоны, неправильные чистки, стрессы, диеты, нарушенный кожный барьер.

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