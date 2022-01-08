Как правильно наносить крем на лицо и вокруг глаз, чтобы был результат. Полезные советы

Независимо от того, сколько стоит косметика, если ею пользоваться неправильно, эффекта не будет никогда. Самые главные ошибки в нанесении косметического средства – это недостаточная подготовка кожи и использование "уникального" крема для всего лица.

Издание Women's Helth составило краткое руководство по уходу за кожей лица. Кроме пошаговой инструкции, СМИ перечислило главные запреты при нанесении крема вокруг глаз.

Самыми распространенными ошибками женщин в уходе за кожей является то, что они забывают ее очищать. Очень важно перед нанесением крема не просто снять макияж и тонизировать лицо, но и отшелушить омертвелые клетки кожи, которые не дают возможности питательным веществам попасть внутрь.

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Эксперты советуют делать пилинг хотя бы раз в неделю. Тогда результат от увлажняющего крема будет налицо.

Также важно наносить умеренный слой косметики. Если покрыть лицо толстым слоем крема, то он сработает наоборот – закупорит поры, а в некоторых случаях даже вызовет раздражение.

Норма крема для лица равна гороховому зернышку. При этом его не стоит растирать и растягивать кожу. Это только ускоряет процесс образования морщин. Достаточно будет слегка промассировать лицо.

При уходе за лицом не забывайте и о зоне декольте. Кожа в этой области очень нежная и склонна к быстрому старению, поэтому ее тоже важно увлажнять и питать.

Кроме всего, эксперты советуют не торопиться в этом процессе и шаг за шагом очищать, тонизировать, увлажнять и питать свое лицо поэтапно, делая паузу между нанесением каждого вида косметики.

Прежде всего, кожу под глазами необходимо тщательно очищать, но ни в коем случае не тереть и не растягивать. Однако женщины об этом часто забывают.

Нельзя использовать для ухода за кожей вокруг глаз обычный крем для лица. Это должно быть специальное средство. Так как кожа в этой области очень чувствительная, то эффект может быть прямо противоположный.

Не стоит наносить крем в близкой области глаз, то есть на нижней линии ресниц, внутреннем уголке глаза или подвижного века. Это может вызвать раздражение глазного яблока. Но важно нанести средство на надбровную дугу.

После тщательной очистки лица крем наносится на слегка влажную кожу. Для этого его нужно втереть в кончики пальцев. Распределить крем на лбу, щеках, носу и подбородке. Круговыми движениями намазать лоб. Промассировать средством на остальных участках лица круговыми движениями от центра к краю обеими руками. Повторить движения с шеей и зоной декольте.

Снять макияж и тщательно очистить кожу. Дать средству впитаться. Тем временем можно сделать легкий массаж вокруг глаз, чтобы стимулировать микроциркуляцию и, тем самым, облегчить усвоение питательных веществ, содержащихся в креме. Крем наносить точечно с помощью нескольких маленьких капель по верхней части скул. Аккуратно похлопать по коже от внешних углов к внутренним. Лучше всего в этом послужит безымянный палец, так как он оказывает меньшее давление, чем указательный. Затем наносить крем на верхнее веко, в области надбровной дуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, консультант по уходу за кожей и блогер Мэтти Лейси-Дэвидсон из Лондона (Великобритания) назвала главную оплошность при уходе за кожей среди женшин и мужчин. По ее словам, это недостаточно тщательное очищение.