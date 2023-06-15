Три лучших прически для тонких волос: превратят в роковую красотку за считанные минуты. Фото

Многие девушки считают тонкие волосы недостатком. Но это скорее особенность, ведь вам будут идти как объемные, так и гладкие прически. А это значит, что можно вдоволь экспериментировать над образом и искать свой новый стиль. Прически, о которых мы расскажем, делаются за несколько минут и не требуют аксессуаров.

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OBOZREVATEL покажет, какие укладки идеально подойдут для редких волос. Вы можете их повторять уже сейчас, так как с ними точно не будет жарко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Гладкий хвост со спрятанной резинкой

Самый беспроигрышный вариант прически для жидких волос – именно гладкий хвост. Если волосы короткие, можно подобрать накладной хвост, подходящий под цвет ваших локонов. Вам понадобится воск, чтобы "прилизать" шевелюру, и невидимка, дабы спрятать резинку под прядью.

Гладкий пучок с прямым пробором

Еще один стильный вариант для тонких волос – гладкий пучок. Необязательно делать именно прямой пробор. Если хотите добавить изюминку образу, подумайте над боковым или пробором-зигзагом. Но прямой сделает вас более женственной и элегантной. Пучок можно завязать как на макушке, так и низкий.

Объемные волны

Для обладательниц редких волос данная укладка имеет немного другую технику. Сначала вам нужно помыть голову и нанести на мокрые волосы уплотняющий крем, обязательно распределить средство по всей длине. Чтобы поднять волосы у корней – сбрызните их спреем для объема, а после высушите. Только сейчас можете начинать крутить локоны с помощью плойки.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, афрокосички и начес точно не нужно делать в жару. Эти прически мало того, что устарели, так еще и испортят волосы. Чтобы узнать почему – читайте наш материал.

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