Превратят волосы в 'паклю': три худших прически в жару, которые смотрятся нелепо и 'убивают' локоны

Не секрет, что летом волосы женщин сталкиваются с рядом испытаний, среди которых повышенные влажность и потоотделение, жара и безжалостные солнечные лучи, а в случае, если вы отправились на морской курорт, то еще и соленая вода. Все это портит не только роскошные локоны, но и кожу головы. Чаще всего в летний период красавицы отдают предпочтение легким прическам, но порой допускают и ошибки.

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Существует целый перечень причесок, которые категорически нельзя делать летом, если не хотите навсегда испортить волосы. OBOZREVATEL расскажет о трех самых распространенных.

Афрокосички

Девушкам кажется, что афрокосички – идеальный вариант на лето как с эстетической, так и с прагматической точки зрения. А если вы отдыхали на отечественных морских курортах, то наверняка помните картину, как подобные косички плели прямо на пляжах. Однако есть ряд причин, из-за которых делать такую прическу на жаркое лето – плохая и даже опасная затея. Во-первых, сохнут афрокосички ну очень долге, а при постоянной сушке феном появляется риск превратить свои локоны в "паклю". А заставлять волосы сохнуть естественным путем – это большая нагрузка для корней. Кроме того, афрокосички очень сильно обнажают кожу головы. Под палящим солнцем, если забыть головной убор, можно получить ожоги и серьезно навредить своему здоровью.

Начес

Начес – плохая идея в любое время года. Регулярные такие махинации с волосами серьезно им вредят. Пряди травмируются, а в жару и возле моря там создается благоприятная среда для размножения бактерий. Потом не удивляйтесь перхоти. Очень часто, чтобы начес держался, девушки используют лак и другие различные спреи. Летом от подобных продуктов стоит отказаться, если не хотите получить сухие, тусклые, безжизненные и поврежденные волосы.

Сложные и тугие укладки

Вряд ли кто-то делает такую прическу летом в повседневные дни. Однако никто не отменял дни рождения, вечеринки и свадьбы. Во-первых, подобные перегруженные прически с большими объемами уже давно не в моде. А во-вторых, сложные и тугие хитросплетения, закрепленные слоями лака, серьезно вредят шевелюре. Дайте волосам отдохнуть, легкие локоны будут выглядеть не хуже стальных кудрей с высоким начесом.

Как рассказывал OBOZREVATEL, существуют оттенки волос, о которых нужно забыть после 40 лет. Они подчеркнут возрастные изменения и раскроют, что вы давно не следите за модой. Среди них – пепельный блонд и красный. Чтобы узнать детальнее – переходите по ссылке.

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