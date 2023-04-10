ТОП-10 необычных идей французского маникюра, который подарит вдохновение весной. Фото

Наступление весны всегда сопровождается резким желанием поиграть со своими стилем и имиджем, добавив в них больше цветов и легкости. Не стоит забывать, что маникюр – это тоже часть образа и он также может передавать ваше настроение. В трендах, как всегда, вечная классика – френч. Но что, если разбавить эту классику необычными и яркими идеями?

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Не обязательно ограничивать себя белым лаком. Французский маникюр тоже может быть цветным и нескучным. OBOZREVATEL собрал для вас в материале ТОП-10 необычных идей этого вида нейл-арта.

Радужный французский

В то время как классический вид белого кончика является стандартом для французского маникюра, эти радужные ногти – несколько причудливый, но однозначно яркий взгляд на этот стиль. Особенно его оценят дамы, которые в силу работы или других факторов не могут позволить себе носить разноцветную одежду – закрыть эту потребность радужному френчу точно под силу.

Тающий французский

Уже скоро солнце будет печь так, что мы будем скучать за прохладными деньками. А представьте, если бы от жары лак на наших ногтях таял? К счастью, такого не происходит, а вот пофантазировать с дизайном на эту тему можно.

Корова-принт

Звериный принт продолжает вдохновлять дизайнеров, стилистов и визажистов по всему миру, а теперь добрался и до мастеров маникюра. Особенно актуален в этом сезоне корова-принт, который невероятно гармонично будет смотреться с джинсовыми образами, которые на пике популярности весной-2023, и трендовыми сапогами казаками.

Неоновый французский

Приправьте образ разноцветными неоновыми кончиками вместо обычного белого. Поиграйте с палитрой и подберите те цвета, которые хоть и совершенно разные, но все же сочетаются между собой.

Шахматная доска

Забавная интерпретация французского маникюра, которая однозначно будет выглядеть очень стильно.

Цветочный французский

Сочетайте острый черный френч с миниатюрными ромашками, чтобы ваши ногти выглядели свежо и мило этой весной.

Блестящий французский

Популярная эстетика ночной роскоши вдохновляет на блестки и гламур. Особенно удачной будет комбинация блеска с ультратонким френчем, который очень актуален последние несколько сезонов и нравится девушкам своей аккуратностью и утонченностью.

Вдохновляемся нулевыми

Розовые кончики и вишневый нейл-арт – одни из самых горячих трендов 2000 года, которые можно смело объединить. Вдохновляемся нулевыми и ждем выхода нового фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом правильно.

Френч с эффектом омбре

Это современная адаптация традиционного французского маникюра. Отличие ее заключается в постепенном "исчезновении" лака от розово-телесной основы до белых кончиков. То есть вы не увидите четких полос на ногтях. Вместо них – плавный градиент. Но раз уж мы говорим о необычных идеях маникюра, то лучше сделать цветное омбре – самое то на теплый период года.

Голографический французский

Инопланетные ногти гарантировано нужно сделать фанаткам Ким Кардашьян, ведь именно она задала тренд на них.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 модных и патриотических дизайнах маникюра. Всем сейчас важно верить, что уже скоро на нашей земле наступит мир, жизнь станет такой, какой было раньше, а раньше мы себе позволяли маленькие радости.

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