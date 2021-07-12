В отношении к солнцезащитным кремам люди склонны впадать в крайности: одни пользуются ими круглый год, другие вспоминают о них, только отправляясь в отпуск к морю.

На самом деле начинать пользоваться санскринами стоит как раз сейчас, в идеале – еще с апреля, ведь самые агрессивные именно весенние лучи. С какими кремами стоит иметь дело, с какими нет - давайте разбираться.

Для начала развею пару мифов из этой области. Агрессивный маркетинг навязывает круглогодичную защиту от солнца. Но в наших широтах постоянная SPF-защита лишена смысла, более того - нежелательна, ведь в состав таких препаратов могут входить небезопасные соединения. Есть данные о том, что некоторые органические UF-фильтры обладают гормональным воздействием и вызывают смену пола и нарушения развития половых органов у рыб и моллюсков. Человек – не амфибия, но каким образом гормональные эффекты UF-фильтров могут проявиться в человеческом организме, мы пока не знаем. Но то, что они имеют свойство накапливаться – факт. Так что гелиофобы, скупающие санскрины и втирающие их круглый год, рискуют здоровьем. Оптимальный вариант – установить на смартфон программу контроля UF-индекса. Если он не превышает отметку 1-2, защита не нужна, включать в уход солнцезащитные кремы есть смысл от показателя "3" и выше.

Видео дня

Другое опасное заблуждение – уверенность в том, что намазавшись кремом с SPF, можно хоть целый день пролежать на пляже – солнце обезоружено. Это не так: солнцезащитные средства всего лишь снижают риски, но не исключают их. Нет такого волшебного крема, который бы полностью защищал ДНК от UF-повреждений. К тому же на время уберечь от солнечных лучей могут лишь кремы с SPF фильтром – от 50, на более низкие не стоит и рассчитывать.

Напомню детали. Фактор защиты на этикетке - SPF (Sun Protection Factor) обозначает соотношение между временем получения солнечного ожога с использованием солнцезащитного крема и без него. Без солнечной защиты ожог появляется в среднем через 15 минут. С защитой время увеличивается: умножаем показатель SPF на 15 (минут) и получаем минуты относительной безопасности. Стандартные показатели SPF: минимум 6 – максимум 50+. Выбор показателя SPF зависит от фототипа и степени инсоляции.

Подбирая солнцезащитное средство, многие ориентируются именно на показатель SPF. На самом деле этот индекс обозначает в первую очередь степень защиты от появления эритемы – "солнечного ожога", которую провоцирует UVB-излучение. К счастью, UVB-лучей с длиной волны 280-320 нм., преодолевающих озоновый слой не так много – всего 10% во всем ультрафиолетовом спектре. Именно этот вид излучения, кроме ожогов, провоцирует старение кожи, подавляет иммунную систему, повреждает структуры ДНК и вызывает рак кожи. Но это не единственная опасность: есть и другой вид излучения UVА-лучи (длина волны 320-400 нм). В солнечном спектре их до 90%, считается, что они менее вредны для кожи, хотя проникают в нее гораздо глубже. Однако в последнее время появились исследования, доказывающие, что и этот вид лучей подавляет иммунитет и увеличивает онкориск. Так что без специальной защиты от ультрафиолета типа А никак не обойтись. Универсальной методики расчета защиты от UVА нет, самый простой способ – ориентироваться на показатель PPD (Persistent Pigment Darkening), дополняющий фактор SPF.

По европейским стандартам, минимальный рекомендуемый показатель защиты от UVА должен составлять примерно треть от показателя SPF. Другими словами, соотношение SPF / UVA должно быть ниже или равно 3 (SPF / PPD ≤ 3). Например, солнцезащитное средство с SPF 30 должно иметь защиту UVA не менее 10. Чем ближе соотношение SPF/ PPD к единице, тем выше защита UVA.

Впрочем, фактор PPD – не единственный маркер защиты от лучей типа А на упаковке. Аналогичный знак – аббревиатура PA с плюсами (PA+, PA++, PA+++): чем больше плюсов, тем расслабленней можно чувствовать себя на солнце.

Еще один ориентир на коробке – значок UVA, заключенный в круг. Его миссия – информирование о том, что уровень защиты крема от ультрафиолетовых лучей типа А надежный (не менее 1/3 от показателей защиты UVB) и, втерев его, можно спокойно загорать.

Отлично, если на упаковке санскрина присутствует фраза "Широкий спектр защиты". На самом деле солнечный круг посылает на Землю самые разные виды лучей и UV – ультрафиолет составляет только 5% от всего их многообразия. Видимый свет (около 40% солнечного излучения) и инфракрасные лучи (примерно 55% солнечного спектра) тоже ускоряют старение и способствуют образованию свободных радикалов. Маркер "широкая защита" вселяет надежду на то, что крем отсрочит знакомство с этими процессами. Но, имейте в виду, каким бы эффективным ни был солнцезащитный крем, определенная часть лучей все равно справляется с ней и проникает в кожу. Так что самая надежная броня от солнца – одежда с длинными рукавами, головной убор, солнцезащитные очки и уход в тень с 10.00 до 16.00.

Пять универсальных правил использования кремов с SPF

Наносим за 20 минут до выхода на улицу Количество крема для нанесения на лицо примерно четверть чайной ложки Каждые 2-3 часа обновляйте защиту. Используйте для этого спреи и стики с SPF-эффектом. Наносите солнцезащитный крем после всей остальной косметики. Смывайте крем так же тщательно, как и макияж.

Подписаться на канал автора можно здесь.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.