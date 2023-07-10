Стрижка 'волчица' снова на пике моды: в чем ее преимущества и кому подойдет. Фото

На пьедестал трендов ворвалась так называемая стрижка "волчица", которую уже обожают делать мировые звезды, чем вдохновляют своих поклонниц на эксперименты с волосами. Трендовая прическа представляет собой нечто среднее между противоречивым маллетом и "лохматыми волосами", рожденными модой 70-х годов. Ее изюминка в "несовершенстве", но при этом совершенно структурированном и уложенном эффекте.

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Эти стрижки демонстрировали на себе рок-иконы 70-80-х годов прошлого столетия, а сегодня их повторяют знаменитые модницы в более современной и женственной интерпретации. OBOZREVATEL подробнее расскажет о "волчьей стрижке" и ее особенностях.

Что такое стрижка "волчица"?

Это многослойная стрижка с длинными концами, как перья, которые струятся по плечам. Такая прическа играет на сопоставлении текстур. Ее эффектно дополняет челка-бахрома, которая выразительно обрамляет скулы и удлиняет лицо. "Волчица" отлично подходит для густых волос, она смягчает слишком острые черты, но вместе с тем уместно подчеркивает угловатости, делая ваш образ соблазнительным и дерзким.

Многие путают "волчицу" и "бабочку". Второй вариант более женственный, а вот первый – более отрывистый, с каскадной длиной, большим объемом и текстурой.

Кому подходит стрижка "волчица"?

Благодаря своей вариативности эта стрижка подойдет к любому типу лица и к любому образу. Она отлично впишется как в элегантный и сдержанный стиль "дорогой девочки", так и в смелые рокерские аутфиты. В одном можно быть уверенными точно – с "волчицей" вы обретете уверенность.

Прямые, густые волосы лучше всего подходят для этой стрижки, которая требует выраженной многослойности. Но и более тонкие и ровные волосы также не останутся без внимания, так как эта стрижка естественным образом создаст объем у корней. "Волчица" может быть адаптирована и к вьющимся волосам. Результат будет более непокорным и энергичным, а стрижка подчеркнет красоту локонов.

Единственное исключение – возраст. После 45 лет такая стрижка будет выглядеть, скорее всего, неуместно, а к тому же есть риск прибавить к своему виду пару лишних лет, так что экспериментировать не стоит.

Стоит поговорить и о цвете вашей шевелюры. Лучше всего "волчица" смотрится" на однотонных волосах, будь то блонд, светло-каштановый, шоколадный или другие оттенки.

Как укладывать "волчицу"?

Хорошая новость для тех, кто не любит или не умеет возиться с локонами, уделяя им часы перед зеркалом, чтобы добиться желаемого результата. С "волчицей" не возникнет никаких забот – после мытья достаточно просто высушить волосы феном, наклонив голову вниз, а завершить укладку поможет ветер уже после того, как вы выйдите на улицу. Можно воспользоваться спреем для придания объема и хаотично зачесать кончики собственными пальцами.

Поскольку эта стрижка уже имеет структуру и форму, она оставляет мало места для различных оригинальных причесок или желания завязать волосы назад. Однако для придания стиля можно использовать аксессуары: заколки, повязки, крабики и так далее.

Практичная для повседневного использования, стрижка "волчица" также имеет то преимущество, что она долговечна и не требует частой переделки в салоне. Через 4 месяца ее обычно можно подстричь для свежести, хотя по мере отрастания градация прически остается естественной. А вот за челкой и контуром лица следует ухаживать более регулярно, посещая парикмахера хотя бы раз в два месяца.

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