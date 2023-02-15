Стрижка curve cut станет самой модной в 2023 году: кому подойдет и в чем ее особенность. Фото
В модной индустрии стремительно набирает популярность винтажная стрижка curve cut (с английского – криволинейный срез). Именно она была визитной карточкой Дженнифер Энистон из сериала "Друзья".
Редакторы Glamour Magazine утверждают, что ретро-прическа станет самой модной в новом сезоне. OBOZREVATEL решил показать, как она выглядит, и рассказать поподробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Особенность curve cut – в многослойности. Чтобы сделать такую прическу, нужно иметь волосы, не короче ключиц, поэтому она будет подходить красавицам со средней длиной и длинными прядями.
Шевелюру условно делят на три части – первый слой обрамляет челюсть, второй заканчивается у шеи, а последний слой падает у ключиц или чуть ниже.
Такая прическа, выполненная руками умелого мастера, поможет визуально удлинить лицо и сделать его худым.
Интересно, что кончики волос можно крутить в разные стороны, задавать любое направление и даже оставлять в полном хаосе. Сurve cut – сама по себе небрежная прическа, поэтому она будет всегда выглядеть элегантно в своей простоте.
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