Не делайте таких ошибок: пять женских причесок, которые сильно старят. Фото

Добровольно прибавить себе пару лет можно не только с помощью макияжа или неудачного наряда, но и сделав не ту прическу. Удачная стрижка способна кардинально изменить человека, а нужный оттенок волос – подчеркнуть сильные стороны и скрыть недостатки. Универсальной прически для женщин за 40 нет, но есть антипримеры, которыми мы хотим поделиться.

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OBOZREVATEL подскажет, какие прически строго противопоказаны в зрелом возрасте. И если вы все же захотите повторить образы ниже, стилисты, наверняка, будут вас отговаривать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Слишком длинные волосы

Модные эксперты часто спорят, допустимы ли длинные волосы в зрелом возрасте. Многие стилисты утверждают, что локоны ниже лопаток могут еще больше состарить женщину. Особенно если она выбирает неестественный цвет волос. Потому профессионалы сошлись на мнении - если хотите выглядеть моложе, носите волосы немного ниже плечей.

2. Черные локоны

Многие представительницы прекрасного пола считают – самыми темными оттенками легче закрасить седину. Так и есть, но стоит понимать, что внезапное серебро в волосах будет казаться еще заметнее на фоне иссиня-черных локонов. Откровенно говоря, черные волосы выглядят плохо на женщинах после сорока. Они делают лицо землисто-серым, подчеркивают темные круги под глазами, пигментные пятна и морщины. Чтобы скинуть себе несколько лет, присмотритесь к теплым шоколадным оттенкам или к холодному блонду.

3. Красные или фиолетовые волосы

Такое окрашивание кажется очень старомодным. На фоне красной или фиолетовой прически цвет лица становится желтоватым. Да и мы привыкли, что такую палитру выбирают только дамы в возрасте, ведь думают, что яркость отвлечет внимание окружающих от недостатков на лице.

4. Каре "шапочкой"

Данная прическа выглядит так, словно женщина за 40 отчаянно пыталась снова стать подростком. Мода на эту стрижку осталась еще в 1980-х, но некоторые до сих пор хотят повторить культовый образ Анны Винтур. Кроме того, если у вас нет времени на укладку, даже не рискуйте сделать каре.

5. Слишком сильная фиксация

Если хотите прибавить себе 5-7 лет сделайте укладку и зафиксируйте ее так, чтобы ни один волосок не шевельнулся при сильном ветре. Весь баллон лака за раз могли использовать только выпускницы и леди за 50, которые пытались закрепить "бублик" на макушке. Но наш совет – будьте более естественными и не увлекайтесь фиксатором.

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