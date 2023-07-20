Сияющая кожа и 'глянцевые' губы: пять секретов макияжа clean girl, который покорил модниц во все мире. Фото

Последние несколько сезонов самым трендовым макияжем остается так называемый clean girl, суть которого заключается в максимальной естественности, будто на вас совсем нет косметики. Именно поэтому его еще называют "макияж без макияжа". Главные особенности "чистого" мейкапа – это натуральность, сияющая и гладкая кожа, нейтральная цветовая палитра, спокойствие, минимализм и глянцевый эффект.

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Можете не сомневаться, что clean girl будет оставаться номером один в списке трендов еще не один год. Особенно актуален этот макияж в летний период, когда отсутствует желание перегружать лицо слоями косметики, а хочется создать легкий сияющий образ, который будет игриво переливаться на солнце. OBOZREVATEL расскажет о некоторых секретах идеального "чистого" мейка.

Подготовка

Пожалуй, один из самых важных аспектов любого удачного макияжа, а тем более трендового clean girl, – это уход за кожей и подготовка к нанесению косметики. На чистое лицо можно нанести сыворотку, например, с витамином С. Этот компонент осветляет кожу и выравнивает тон, придавая вашему лицу сияние. Затем обязательно воспользуйтесь увлажняющим средством. Ваша кожа должна сверкать не от хайлатера, а от качественного глубокого увлажнения. Летом не забываем использовать защиту от солнца. Крема с SPF поддерживают водный баланс эпидермиса и помогают бороться с фотостарением кожи.

Идеальный тон

Выбирайте легкие тональные крема. Это должно быть средство с нетяжелой формулой, обладающее достаточной степенью покрытия, которое вы сможете нанести в один слой и получить эффект гладкости и увлажненности, скрыв при этом все морщинки, пигментные пятна и другие "неидеальности".

Скрываем признаки усталости

Темные круги и отеки под глазами – это естественно и очень распространено, но в "чистом" макияже мы с ними уверено прощаемся. Делаем это при помощи консилера. Нанесите его на внутренние уголки глаз, на боковые части, а также между бровями и в центр подбородка. Растушуйте кистью или вбивающими движениями спонжа.

Румянец и сияние

Розовый естественный румянец на щеках – это всегда красиво, нежно и слегка кокетливо. Для "чистого" макияжа выбирайте пастельные оттенки розового, можно присмотреться к персиковому. Рекомендуется использовать румяна на кремовой основе, которые выглядят еще более естественно и автоматически придают коже блеска. А эффекта полноценного сияния добиваемся при помощи хайлайтера. Нанесите его на верхнюю часть скул, переносицу и лук Купидона (зону над верхней губой), а также на кончик носа и зону под бровями.

Глянцевые губы

В clean girl губы можно оставить матовыми, а можно не бояться сверкать еще больше и воспользоваться блеском. Глянцевые губы выглядят влажными и идеально гладкими. Такой макияж придаст губам ощутимый объем.

Раньше OBOZREVATEL писал, как сделать, чтобы макияж не растекался летом. О пяти секретах устойчивого мейкапа читайте в нашем материале.

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