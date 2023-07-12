Что сделать, чтобы макияж не растекался летом: пять секретов, которыми пользуются звезды. Фото

Летом достаточно тяжело ухаживать за кожей лица. Девушки не желают закупоривать поры тремя слоями тональной основы, но хотят выглядеть на все сто. Также все сталкивались с тем, что бьюти-средства в буквальном смысле плывут в жару – тушь размазывается, румяна осыпаются, а карандаш для бровей таит. Американская модель Ким Кардашьян и ее младшая сестра Кайли Дженнер знают о фиксации мейкапа все. Ниже мы расскажем, какими лайфхаками они привыкли пользоваться.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько советов для стойкого макияжа. Попробуйте на себе и сразу же увидите результат! (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Подготовьте кожу

Многим кажется, что летом не стоит увлажнять кожу лица, ведь она и так слишком сальная. Но это не так! Первый шаг в мейкапе точно пропускать не стоит. Для летнего сезона подбирайте более легкие консистенции увлажняющего крема, который будет моментально впитываться. Вы также можете попробовать нанести гель алое вера.

2. Откажитесь от тяжелой базы и тональной основы

Первое, что начинает "плыть" в жару, – тональный крем. Большую часть года мы наносим несколько консилеров, кремов и пудру сверху, но летом лучше выбрать что-то одно! Лицо так или иначе немного загорает, и это само по себе выравнивает тон кожи. Если без тоналки не обойтись, присмотритесь к стойким средствам на минеральной основе.

3. Заменяйте спонж на кисть, а рассыпчатые продукты – на кремовые

Рассыпчатые румяна сто процентов осыпятся через несколько часов, а вот кремовые – впитаются в кожу и будут выглядеть натуральней. К тому же, наносите их кистью, а не спонжем, чтобы не создавать слишком плотное покрытие.

4. Вовремя поправляйте макияж

Заранее запаситесь специальными матирующими салфетками для удаления жира на лице. Они не будут портить мейк и эффективно уберут лишний блеск. К тому же, для этого не всегда нужно зеркало.

5. Закрепите минеральной прозрачной пудрой

Применяйте пудру поверх тонального средства! Распределяйте ее специальной пушистой кистью, а не пальцами, чтобы не оставлять отпечатки. Только сначала прикоснитесь к лицу салфеткой, дабы впитать ненужную жидкость.

Как недавно писал OBOZREVATEL, лицо можно сделать гораздо худее с помощью макияжа. Ким Кардашьян знает все о контуринге. Чтобы узнать хитрости – читайте наш материал.