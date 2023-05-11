Сильно старят! Названы четыре цвета волос, которых стоит избегать после 30 лет

Правильно подобранный цвет для окрашивания волос способен на настоящие чудеса. Дамы после 30-ти могут обеспечить себе за счет определенного оттенка краски свежий и эффектный вид. Но ошибиться и выбрать цвет, который даст совершенно противоположный результат, – практика весьма распространенная.

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Именно поэтому OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с оттенками, от которых лучше отказаться после 30-ти. Они будут визуально старить, подчеркивая все морщинки и неровности кожи на лице.

Однотонный черный

Глубокий черный цвет, на самом деле, мало кому подходит. Но чем старше становятся женщины, тем хуже на них смотрится это окрашивание. Черный коварно подчеркивает все несовершенства кожи, акцентируя внимание на возрастные изменения. С ним любая мимическая морщинка будет становиться заметнее в несколько раз. К тому же, с появлением седины придется больше тратиться на стилиста – походы в парикмахерскую участятся, ведь на черных волосах будет сильно заметна каждая серая прядь. Отдавайте предпочтение не таким насыщенным и холодным оттенкам, а присмотритесь, например, к мягкому коричневому.

Однотонный песочный оттенок

Как известно, с возрастом кожа становится тусклее. Делая окрашивание в однотонный песочный оттенок, вы рискуете сделать себя еще более бледной и даже серой. Вместо этого попробуйте затемненный корень с плавным переходом в холодный блонд.

Огненный рыжий

Красотки с огненным цветом волос выглядят эффектно и выигрышно, но не все. Дамам постарше не стоит экспериментировать с таким насыщенным оттенком. Рыжий и красный подчеркивают пигментацию и выделяют морщинки на лице.

Яркие волосы

Конечно, если душа требует экспериментов с радужной палитрой, то не сдерживайте себя. Однако учитывайте, что яркие волосы – это очень смелый, но не всегда оправданный шаг. Так, например, фиолетовые, бордовые и красные оттенки подчеркнут возрастные проблемы с сосудами: просвечивающие венки, проявившиеся на фоне истончения кожи, купероз и прочее. Зеленый, синий или желтый будут выглядеть эпатажно, но это вряд ли тот эффект, к которому стремятся женщины после 30-ти. Статусные, дорогие и элегантные прически гармоничнее смотрятся на волосах базового натурального цвета.

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